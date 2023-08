別サイト同時出品中です。購入希望の方はそちらの方がお安く。。

オフホワイトとアンダーカバーの限定コラボ商品です。

リバーシブルのパーカーです。

写真は裏表の前後のサンプル画像です。

実物の写真を見たい場合はお申し付けください。

カラー:ホワイト、白

サイズ:L

店頭の抽選で当選しました。

ジップパーカーは数が少ない上に1番人気だったため

即完売しました。

Mサイズが欲しかったのですが、Lサイズしかなかったため本商品を購入しました。

やはりサイズが合わなかったので出品します。

レシートが必要であればクレカ情報の部分を潰しておつけすることが可能です。

UNDERCOVER Off-White undercover offwhite アンダーカバー off-white アンダーカバー ヴァージルアブロー オフホワイト vergil

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

別サイト同時出品中です。購入希望の方はそちらの方がお安く。。オフホワイトとアンダーカバーの限定コラボ商品です。リバーシブルのパーカーです。写真は裏表の前後のサンプル画像です。実物の写真を見たい場合はお申し付けください。カラー:ホワイト、白サイズ:L店頭の抽選で当選しました。ジップパーカーは数が少ない上に1番人気だったため即完売しました。Mサイズが欲しかったのですが、Lサイズしかなかったため本商品を購入しました。やはりサイズが合わなかったので出品します。レシートが必要であればクレカ情報の部分を潰しておつけすることが可能です。UNDERCOVER Off-White undercover offwhite アンダーカバー off-white アンダーカバー ヴァージルアブロー オフホワイト vergil

