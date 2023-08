ご覧頂きありがとうございます。

FENDI ピアス 未使用品 ローズゴールド



GUCCI グッチ バンブー ハート ピアス Ag925

【ブランド】

K18マルチカラーサファイア2.0ctピアス

CHANEL シャネル

CHANEL❤️シャネル クローバーモチーフピアス ゴールド 刻印あり



ハリックァ✴︎フローライトピアス

【モデル】

新品未使用 CHANEL ピアス

23SS ハート ピアス ココマーク ラインストーン

スタージュエリー ピアス 両耳用



orgablanca オルガブランカ ベルタ イヤリング

【カラー】

PT900ダイヤモンド(0.20CT)ピアスDSO118-120

ゴールド

CHANEL ピアス 新品未使用 プレゼント付!!



k18 ダイアピアス

【付属品】

シャネル 2022年春 ロゴ CC ピアス

写真に載っているものすべて

アガット ダイヤモンドピアス



ヴィヴィアンウエストウッドmini bas relief ピアスVivienne

【コンディション】

pt900 プラチナ 天然ダイヤモンド 0.1ct ピアス

新品未使用

カメオピアス 18K



K18 Moissanite VVS-1 Diamond Set

【サイズ】

all blues フープピアス

約 3.1 cm × 3.9 cm

ツツミピアス



BAQLESSバックレス【試着のみ】

【購入経路】

SWAROVSKI ピアス ATTRACT SOUL シルバー/ローズピンク

古物オークション

★あこや真珠4.5mm★✨3連パールK18ピアスイヤリング



スライスダイヤモンド K10YG メレ取り巻き ピアス

◆◆当店取扱のブランド品は鑑定済みの正規品のみを販売しております。弊社専門の鑑定士による厳重なチェックが行われた商品のみ仕入れております。ご安心してお買い求めください。

★ジョリン様★ ete K10YGスクエア ダイヤモンド ピアス

ご希望の方は+3000円で鑑定書をお付けするとこも可能です。

新品☆COACH(コーチ) ローズゴールド メタル ピアス



18金 ピアス ハートフープ 18k 18K



k18 国産天然本珊瑚 血赤サンゴ 丸玉ピアス



美品 TAKE UP テイクアップ K18 セカンドピアス



Christian DIOR PETIT CD ピアス

カラー···ゴールド

Melissa Joy Maning(メリッサ・ジョイ・マニング)のピアス



TOM WOOD トムウッド Ice Hoop Small Goldピアス

B40732-77

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます。【ブランド】CHANEL シャネル【モデル】23SS ハート ピアス ココマーク ラインストーン【カラー】 ゴールド【付属品】 写真に載っているものすべて【コンディション】 新品未使用【サイズ】 約 3.1 cm × 3.9 cm 【購入経路】 古物オークション◆◆当店取扱のブランド品は鑑定済みの正規品のみを販売しております。弊社専門の鑑定士による厳重なチェックが行われた商品のみ仕入れております。ご安心してお買い求めください。ご希望の方は+3000円で鑑定書をお付けするとこも可能です。カラー···ゴールドB40732-77

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

リップモンスター パールピアスtoco様 ご専用 3点同梱割カーブ パール ゴールド シンプル ピアス【最高グレード☆】無調色 ナチュラルブルー パール ピアスシャネル CHANEL リボン ピアス イヤリング新品 23SS CHANEL シャネル ハート ピアス ココマーク ゴールド週末価格‼️鑑別カード?付‼️ダイヤモンドピアス 右0.1 左0.1 Pt900PT900\k18 ピアスk18 ルビー リング ピアス セット