✰画像1枚目→公式 トレカ 類セット ✰

treasure ヨシ ナイトガーデン ラキドロ ココネンネ トレカ

(2枚目の特典類は全ておまけです)

stray kids ヒョンジン in生 トレカ



SJ school ドンヘ トレカ

【画像1枚目→ラキドロ トレカ 類 ×207】

seventeen ペンライト カラット棒

DAYONE CARNIVAL DILEMMA ANSWER

ateez ソウルコン atiny zone ホンジュン トレカ

manifesto 儚い 閃光 アルバム

BOYNEXTDOOR weverse ラキドロ リウ

CONNECT COMPANION ペンミ DICON

BTS ジョングク proof ラキドロ

Weverse Universal Music Store タワレコ HMV

TWICE ジョンヨン 直筆サイン入りチェキ #Dream Day

SOUNDWAVE M2U POWERSTATION MKM

超特急 トレカ

ENniversary 京セラドーム フーディー

ENHYPEN【 DIMENSION :閃光 】 ユニバ ラキドロ ジョンウォン

シーグリ ククパケ ペンライト もしもしカード

SEVENTEEN ジョシュア ラキドロ DREAM weverse

FCアンケート ラキドロ 特典 封入 トレカ

2PM ジュノ SAY YES〜フレンドシップ〜



BTS DVD BluRay まとめ売り

【画像2枚目→おまけ セット】

ive ラキドロ 未開封

シーグリ ククパケ

①TWICE/アルバム/トレカ!

HYBE INSIGHT カード

Twice classic ポスター(布)

ポストカード FCトレカ

seventeen ミンハオ トレカ スタンプラリー

CONNECT DVD パスポート

nct127 マーク トレカ スローアシッド slowacid nct 2



BOYS PLANET ZB1 CGV ファイナル トレカ キムジウン

・入手後すぐにスリーブ等に入れて保管しておりますが、海外製品&紙商品です。画像3枚目~のように初期から全体的にこちらの意図していない強めのスレや深めの凹み・キズ・反り・重なって出来た跡や角折れ・黒い点やインク汚れなどありますので、神経質な方や美品をお求めの方は購入をお控え下さい。

oh! 少女時代 白枠 トレカ ユナ



enhypen ニキ 儚い ラキドロ トレカ

※DAYONEトレカは全体的に初期傷の他に黒やグレーのトレカに小さな斑点がついています。

wayv cigalong テン トレカ

※manifesto特典→缶バッジと一緒に封入されていた為圧迫痕が沢山ついています。

fight or escape ヨンジュン ラキドロ m2u

※MKM特典・COMPANIONトレカは初期難がかなり多くほぼ全て傷が付いています。

enhypen ペンライト

※画像10枚目のペンライト特典トレカ→右は販売直後2020購入分・左2枚は2022年の再販分で色味と質感が異なります。

Dreamcatcher 1st Mini Album prequel (廃盤)

全て公式ですが入手時期によって素材や色味等が異なる場合がありますので、細かいことが気になる神経質な方も御遠慮下さい。

Stray Kids スンミン ハイタッチ券



ONEUS イド 落書き サイン入り ポラロイド チェキ

・まとめて水濡れ防止&補強をして簡易包装にて発送致します。

KCON限定 ZB1 キムジウン ペーパースタンド フォトカード

(初期から外袋が付いている特典トレカは全てスリーブに入れ替えています。)

ATEEZ OUTLAW UK exclusive digipak サン



TREASURE バンコク トレカ 当選者限定 ドヨン

※取り置き・バラ売り・値引き→全て不可

SEVENTEEN FML CARAT盤 ユニバ 特典 トレカ コンプセット②



MAMAMOO フィイン Wheein soar アルバム

※取引を希望して下さる方はプロフィール欄の確認もお願い致します。質問等は購入の前にコメント欄よりお知らせ下さいませ。

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

