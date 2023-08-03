新しく着き 美品　TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO) レンズ(単焦点)

美品 TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO)

Sony FE 20mm F1.8 G



xf 18-55mm f2.8-4

☆ レンズのみの出品です。カメラ本体は付属しません。

CANON 100mm f2.8 マクロ フード無し



TAMRON SP35mm F1.8 DI VC USD ニコン 美品

☆ 動作確認済みです。光学系クリアで綺麗だと思います。

Nikon AI-s NIKKOR 24㎜ F2.0



FUJI FILM XF27mmF2.8 メタルフード付き

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ソニーsony FE35mmF1.8



CANON LENS FD 200mm f2.8 単焦点 オールド レンズ

AF機構有無: AF

SMC Takumar 28mm F3.5 135mm F3.5 2点 L535

color: BLACK

I17 / フジフィルム FUJIFILM FUJINON EBC XC

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

Leitz Elmar 35mm f3.5 L39

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

Nikon AF MICRO NIKKOR 105mm 2.8 Fマウント

レンズマウント(メーカ): ソニー Aマウント

Nikon Ai-S Micro-NIKKOR 55mm F2.8 AIS

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

Z28mm f2.8

交換レンズタイプ: 特殊レンズ

【美品】Canon EF50mm F1.8 II 単焦点 背景ぼかし神レンズ❤️

特殊レンズタイプ: マクロレンズ

FUJIFILM XE23mm F2 R WR



【良品】PENTAX SMC TAKUMAR 6x7 55mm F/3.5

#タムロン

★希少★Ernst Leitz GmbH Wetzlar Summicron

#TAMRON

商品の情報 商品のサイズ α Aマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品 TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO)☆ レンズのみの出品です。カメラ本体は付属しません。☆ 動作確認済みです。光学系クリアで綺麗だと思います。----AF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外フォーマット種類: 35mmフルサイズレンズマウント(メーカ): ソニー Aマウント一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用交換レンズタイプ: 特殊レンズ特殊レンズタイプ: マクロレンズ#タムロン#TAMRON

商品の情報 商品のサイズ α Aマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【Canon EF85mm F1.8 USM】ポートレートなどにおすすめ【7btun様】Carl Zeiss Planar 50mm F1.4sigma 35mm F2 DG DN sonyEマウント用 used美品フォーサーズアダプター 新品 MMF-1 OLYMPUS超希少最安値 Tokina AT-X Macro 90mm F2.5／ニコンF用