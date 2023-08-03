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新しく着き 美品　TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO) レンズ(単焦点)

商品の説明

美品　TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO)
Sony FE 20mm F1.8 G

xf 18-55mm f2.8-4
☆ レンズのみの出品です。カメラ本体は付属しません。
CANON 100mm f2.8 マクロ　フード無し

TAMRON SP35mm F1.8 DI VC USD ニコン 美品
☆ 動作確認済みです。光学系クリアで綺麗だと思います。
Nikon AI-s NIKKOR 24㎜ F2.0

FUJI FILM XF27mmF2.8 メタルフード付き
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ソニーsony　FE35mmF1.8

CANON LENS FD 200mm f2.8 単焦点 オールド レンズ
AF機構有無: AF
SMC Takumar 28mm F3.5 135mm F3.5 2点 L535
color: BLACK
I17 / フジフィルム FUJIFILM FUJINON EBC XC
ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外
Leitz Elmar 35mm f3.5 L39
フォーマット種類: 35mmフルサイズ
Nikon AF MICRO NIKKOR 105mm 2.8 Fマウント
レンズマウント(メーカ): ソニー Aマウント
Nikon Ai-S Micro-NIKKOR 55mm F2.8 AIS
一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用
Z28mm f2.8
交換レンズタイプ: 特殊レンズ
【美品】Canon EF50mm F1.8 II 単焦点 背景ぼかし神レンズ❤️
特殊レンズタイプ: マクロレンズ
FUJIFILM XE23mm F2 R WR

【良品】PENTAX SMC TAKUMAR 6x7 55mm F/3.5
#タムロン
★希少★Ernst Leitz GmbH Wetzlar Summicron
#TAMRON

【Canon EF85mm F1.8 USM】ポートレートなどにおすすめ

商品の情報

商品のサイズα Aマウント
商品の状態目立った傷や汚れなし

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美品　TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO)☆ レンズのみの出品です。カメラ本体は付属しません。☆ 動作確認済みです。光学系クリアで綺麗だと思います。----AF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外フォーマット種類: 35mmフルサイズレンズマウント(メーカ): ソニー Aマウント一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用交換レンズタイプ: 特殊レンズ特殊レンズタイプ: マクロレンズ#タムロン#TAMRON

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商品の状態目立った傷や汚れなし

新しく着き 美品　TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO) レンズ(単焦点)

33分钟前

新しく着き 美品　TAMRON SP90F2.8DI MACRO USD(F004SO) レンズ(単焦点)

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