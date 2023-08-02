卸売 【試着のみ】TFW49 モックネック ウエア(男性用)

カラー···ブラック

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種類···アンダーウェア

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サイズ···M

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丈···長袖

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モデル年式···2022年

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試着のみの新品未使用品です。

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サイズが合わないので出品します。

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サイドメッシュで蒸れにくく、真夏以外で着られます。

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クローゼット保管のため、ご理解のある方のみでお願いします。

商品の情報 ブランド ティーエフダブリューフォーティーナイン 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブラック種類···アンダーウェアサイズ···M丈···長袖モデル年式···2022年試着のみの新品未使用品です。サイズが合わないので出品します。サイドメッシュで蒸れにくく、真夏以外で着られます。クローゼット保管のため、ご理解のある方のみでお願いします。

商品の情報 ブランド ティーエフダブリューフォーティーナイン 商品の状態 新品、未使用

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