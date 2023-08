キャラクター...ドラゴンボール

一番くじ ドラゴンボールZ ドラゴンボールVSオムニバスビースト より

F賞 魔人ブウ フィギュアMASTERLISE

になります。

新品未開封です。

下位賞としてG賞 ダンブラー 5種(コンプリート)H賞 レイヤースタンド 6種(コンプリート)、I賞 タオル 8種(コンプリート)のフルコンプセットでお付けいたします。

下位賞フルコンプセットで、つけている為、少々割高になっていますので、ご了承ください。

店頭購入の為、細かい傷等気になる等神経質な方はご購入ご遠慮願います。

バラ売り不可です。

値下げ交渉不可です。(値下げ交渉コメントはスルー致します)

即購入は大歓迎です。(専用ページは作りません)

評価しっかりして頂ける方ならどなたでも結構です。

但し評価0の方のご購入はご遠慮願います。

コンビニ払いの方は24時間以内のお支払いをお願い致します。(○日○時までに支払いますのコメントあると助かります。)

フィギュアはダンボールに入れてプチプチに包んで発送いたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

キャラクター...ドラゴンボールフィギュア種類...完成品フィギュア一番くじ ドラゴンボールZ ドラゴンボールVSオムニバスビースト よりF賞 魔人ブウ フィギュアMASTERLISEになります。新品未開封です。下位賞としてG賞 ダンブラー 5種(コンプリート)H賞 レイヤースタンド 6種(コンプリート)、I賞 タオル 8種(コンプリート)のフルコンプセットでお付けいたします。下位賞フルコンプセットで、つけている為、少々割高になっていますので、ご了承ください。店頭購入の為、細かい傷等気になる等神経質な方はご購入ご遠慮願います。バラ売り不可です。値下げ交渉不可です。(値下げ交渉コメントはスルー致します)即購入は大歓迎です。(専用ページは作りません)評価しっかりして頂ける方ならどなたでも結構です。但し評価0の方のご購入はご遠慮願います。コンビニ払いの方は24時間以内のお支払いをお願い致します。(○日○時までに支払いますのコメントあると助かります。)フィギュアはダンボールに入れてプチプチに包んで発送いたします。#ドラゴンボール #孫悟飯#ゴテンクス#セルマックス#オレンジピッコロ#孫悟飯ビースト#魔人ブウ#一番くじ#ドラゴンボール超#ドラゴンボールVSオムニバスビースト#一番くじドラゴンボール#ドラゴンボール一番くじ#F賞#フルコンプ#フルコンプリート#コンプリート

