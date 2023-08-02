全国宅配無料 TART JULIUS OPTICAL 48 AR ジュリアスタートオプティカル サングラス/メガネ

JULIUS TART OPTICAL
○★新品 未使用 Oliver peoples Kerby ウェリントンフレーム
ジュリアスタート オプティカル
sorry a bootleg サングラス イエロー×ブルー 鯖江
EFFECTOR pull 15th Anniversary
・モデル
Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト メガネ19-0061-1ブラック
AR
cazal 858 復刻版アイウェア サングラス
最終値下げ！EYEVAN Webb 47□ 22-145 PBK アイヴァン
・カラー
レスザンヒューマン 眼鏡 メガネ 03キ5U4ウ-5188G ブラック
BROWN CRYSTAL 2
偏光レンズ ハーフジャケット 2.0 カスタム オークリー サングラス
影郎デザインワークス NUDE Ⅳ 未使用品
・フレームサイズ
【未使用】レイバン ミラーレンズ サングラス
48□24size
SOPHNET BINCHOTAN 金子眼鏡 眼鏡 黒縁 フレーム メガネ
レンズ横幅 : 48mm
oakley スタイルスイッチ ショーンホワイトモデル 偏光
レンズ縦幅 : 40mm
★新品未使用！factoryファクトリー900 fa-1061 No.1 ！★
ブリッジ幅 : 24mm
TomFord (トムフォード)※アイウェア眼鏡/メガネフレーム
フロント幅 : 144mm
廃盤希少品✨ Tom Ford トムフォード 三代目 今市隆二着用 伊達メガネ
PENTAX茶灰SafetyアメリカンオプティカルAMERICANOPTICAL
所謂、シークレットウィンドウモデルです。
Ray-Ban レイバンサングラス RB3539 002/Q2
極めてビンテージライクな仕上がりで個人的にも大変気に入っております。2023年、レンズも含め約5万円で購入致しました。数回着用しただけなので、美品となります。この機会に是非ご利用くださいませ。
tart optical 50s タートアーネル デッドストック
Jaques Durand 超希少 fontanette 黒
EYEVAN7285 アイヴァン7285 314 ブラウン デミ
OAKLEY ENCODER アジアンフィット
JULIUS TART OPTICALジュリアスタート オプティカル・モデルAR ・カラーBROWN CRYSTAL 2 ・フレームサイズ48□24sizeレンズ横幅 : 48mm レンズ縦幅 : 40mm ブリッジ幅 : 24mm フロント幅 : 144mm所謂、シークレットウィンドウモデルです。極めてビンテージライクな仕上がりで個人的にも大変気に入っております。2023年、レンズも含め約5万円で購入致しました。数回着用しただけなので、美品となります。この機会に是非ご利用くださいませ。