全国宅配無料 TART JULIUS OPTICAL 48 AR ジュリアスタートオプティカル サングラス/メガネ

JULIUS TART OPTICAL

○★新品 未使用 Oliver peoples Kerby ウェリントンフレーム

ジュリアスタート オプティカル

sorry a bootleg サングラス イエロー×ブルー 鯖江



EFFECTOR pull 15th Anniversary

・モデル

Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト メガネ19-0061-1ブラック

AR

cazal 858 復刻版アイウェア サングラス



最終値下げ！EYEVAN Webb 47□ 22-145 PBK アイヴァン

・カラー

レスザンヒューマン 眼鏡 メガネ 03キ5U4ウ-5188G ブラック

BROWN CRYSTAL 2

偏光レンズ ハーフジャケット 2.0 カスタム オークリー サングラス



影郎デザインワークス NUDE Ⅳ 未使用品

・フレームサイズ

【未使用】レイバン ミラーレンズ サングラス

48□24size

SOPHNET BINCHOTAN 金子眼鏡 眼鏡 黒縁 フレーム メガネ

レンズ横幅 : 48mm

oakley スタイルスイッチ ショーンホワイトモデル 偏光

レンズ縦幅 : 40mm

★新品未使用！factoryファクトリー900 fa-1061 No.1 ！★

ブリッジ幅 : 24mm

TomFord (トムフォード)※アイウェア眼鏡/メガネフレーム

フロント幅 : 144mm

廃盤希少品✨ Tom Ford トムフォード 三代目 今市隆二着用 伊達メガネ



PENTAX茶灰SafetyアメリカンオプティカルAMERICANOPTICAL

所謂、シークレットウィンドウモデルです。

Ray-Ban レイバンサングラス RB3539 002/Q2

極めてビンテージライクな仕上がりで個人的にも大変気に入っております。2023年、レンズも含め約5万円で購入致しました。数回着用しただけなので、美品となります。この機会に是非ご利用くださいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

JULIUS TART OPTICALジュリアスタート オプティカル・モデルAR ・カラーBROWN CRYSTAL 2 ・フレームサイズ48□24sizeレンズ横幅 : 48mm レンズ縦幅 : 40mm ブリッジ幅 : 24mm フロント幅 : 144mm所謂、シークレットウィンドウモデルです。極めてビンテージライクな仕上がりで個人的にも大変気に入っております。2023年、レンズも含め約5万円で購入致しました。数回着用しただけなので、美品となります。この機会に是非ご利用くださいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

tart optical 50s タートアーネル デッドストックJaques Durand 超希少 fontanette 黒EYEVAN7285 アイヴァン7285 314 ブラウン デミOAKLEY ENCODER アジアンフィット