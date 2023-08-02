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【超特価sale開催】 Kindle oasis 代10世代　32㎇　ブックカバー付き 電子ブックリーダー

商品の説明

箱無し、説明書無し
Kindle Paperwhite Wi-Fi 8GB 第11世代　広告なし
広告なしモデル
超美品　カシオ　電子辞書　高校生（英語強化）グリーン　カバー　XD-SX4900
Wi-Fiモデル
電子辞書BRAIN高校生モデル(6教科対応)PW-H1-B 2021年発売モデル
液晶保護フィルム　
電子辞書　PW-S2-K 2022年　Brain シャープ　高校生　上位モデル
　接着済み　２つ気泡が出来てしまってます。
英語モデル XD-SR9800 CASIO カシオ 電子辞書 エクスワード
カバー付き
電子辞書（Z48）高校生モデル　XD-SR4700

【美品/箱無し】Kindle Paperwhite Wi-Fi 8GB 11世代
紙派だと気付いてからは使用しておらず、暗所にて保存しておりました。
シャープ　Brain　カラー電子辞書　PW-A1-W　ホワイト　保証書付
本体に目立った傷や汚れは特にありません。
CASIO 電子辞書新品
箱はありませんので傷つかないよう梱包してお送りします。

CASIO 電子辞書 XD-U7500 EX-word DATAPLUS8

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商品の状態目立った傷や汚れなし

程度A/美品 カシオ 電子辞書 XD-SX9800 中国語追加+上級英語モデル

Kindle Paperwhite 第11世代 Wi-Fi 8GB ブラック

【美品】電子辞書　CASIO EX-word　中国語　XD-SR7300
箱無し、説明書無し広告なしモデルWi-Fiモデル液晶保護フィルム　　接着済み　２つ気泡が出来てしまってます。カバー付き紙派だと気付いてからは使用しておらず、暗所にて保存しておりました。本体に目立った傷や汚れは特にありません。箱はありませんので傷つかないよう梱包してお送りします。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【超特価sale開催】 Kindle oasis 代10世代　32㎇　ブックカバー付き 電子ブックリーダー

31分钟前

【超特価sale開催】 Kindle oasis 代10世代　32㎇　ブックカバー付き 電子ブックリーダー

¥23,000 ¥12,880

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驚きの安さ Kindle oasis 純正カバー付 代10世代 32㎇ ブックカバー

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Kindle oasis 代10世代 32㎇ ブックカバー付き-

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Fintie Kindle Oasis 第10世代 2019 Newモデル / 第9世代 2017 専用保護ケース 軽量 薄型 マグネット機能 オートスリープ機能 折り紙式スタンド PUレザー 保護カバー 開閉式カバー（デニムグレー）

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