Estacionエスタシオンのスニーカー

♦︎カラー ネイビー

♦︎サイズ M

本革 えすたしおん

花 モチーフ フラワー

カジュアル 厚底 / mlh2117

インパクトのある可愛い色使いとデザインが特徴的なスリッポンスニーカー

すべて熟練した職人さんが一つ一つハンドメイドで作成

抜群の履き心地で疲れない柔らかいソール

屈曲性のある厚いソール

本革を採用

#estacion

#エスタシオン

#スニーカー

#スリッポン

#花

#フラワー

#本革

#空気循環

#厚底

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド エスタシオン 商品の状態 新品、未使用

Estacionエスタシオンのスニーカー♦︎カラー ネイビー♦︎サイズ Mリッポン 靴 レディース 本革 えすたしおん 花 モチーフ フラワー カジュアル 厚底 / mlh2117インパクトのある可愛い色使いとデザインが特徴的なスリッポンスニーカーすべて熟練した職人さんが一つ一つハンドメイドで作成抜群の履き心地で疲れない柔らかいソール屈曲性のある厚いソール本革を採用#estacion#エスタシオン#スニーカー#スリッポン#花#フラワー#本革#空気循環 #厚底✨その他の商品一覧はこちら✨↓↓↓#☆ちゃん☆

