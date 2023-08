90年代ビンテージ アメリカ製チャンピオンの刺繍タグのリバースウィーブスウェットになります。

フロントのプリントはラバープリントとなっております。

■カラー

ブルー

■サイズ

L

実寸サイズ(平置き実寸)

肩幅…約46cm

袖丈…約60cm

身幅…約56.5cm

※脇下から脇下

着丈…約63cm

■状態

出品にあたり洗濯済みです。

左袖(※画像8)にシミ汚れ、左右の肩から袖(※画像9、10)にかけて退色があります。

その他、大きなダメージはありません。

※可能な限りコンパクトにして発送をさせて頂きます。

champion

reverseweave

リバースウィーブ

USAFA

US NAVY

USMA

単色

ランタグ

カレッジ

Harvard

タタキタグ

後付け

染み込み

スウェット

カレッジ

パーカー

ランタグ

バータグ

トリコタグ

単色タグ

アメリカ製

USA製

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

