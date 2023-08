New Arrival!!! 激レア商品が米国より入荷!!!人気必至の商品ですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!

ナバホ族のビンテージターコイズ&マザーオブパールシルバーリングになります。1950年代頃になります。見た目も美しく、ゴージャスな印象を与える逸品となっております。

米国アリゾナ州ナバホ居住区のモニュメントバレー近くのトレーディングポストで購入したビンテージターコイズ&マザーオブパールシルバーリングになります。お探しの方、お好きな方はこの機会に是非!!安価にてお譲り致します。日本で大手オンラインインディアンアメリカジュエリーストアや東京で扱ってるお店、又はRRLのビンテージセクションで同じ様なビンテージターコイズ&マザーオブパールシルバーリングを購入したら、この値段2倍近くしますよ。まずこの値段では買えません!Made in USA! なかなか、見つかりませんよ!

サイズ: US 5.5 JAPAN 10.5号

重量 : 約2.6g

状態:超ビンテージ品にしては比較的良い状態です。新品には無いビンテージの良さがあります。画像にてご確認、ご判断下さい。

パソコンやスマホ環境によって実際の色と多少異なる場合がございますが、返品返金には応じられませんのでご了承ください。

ビンテージで購入しており、インディアンジェリーの製作の過程でキズ等がつく事、または長期でお店に保管している際には黒ずみなどができる場合もありますのでそのことをご理解の上、ご購入をお考え下さい。専用のクリーナーで磨いておりますが、多少黒ずみも残っております。綺麗だと思います。ご理解のある方の購入をお待ちしております。

キズ、黒ずみ等が気になる方は購入をお控えください。

他フリマ/オークションにも出品しておりますので、もし、そちらで売却しましたら、その時点で商品出品を停止致しますので、その点ご了承下さい。

気になる点などあればお気軽にお問い合わせ下さい。 よろしくお願い致します。

*最後に、自己紹介文を必ずご一読いただき、自己紹介文内に記載の発送予定日を了承した上で、ご購入下さい。

New Arrival!!! 激レア商品が米国より入荷!!!人気必至の商品ですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!珍しい一点物ですので、ご興味のある方は是非お早めに!早い者勝ちです!!ナバホ族のビンテージターコイズ&マザーオブパールシルバーリングになります。1950年代頃になります。見た目も美しく、ゴージャスな印象を与える逸品となっております。米国アリゾナ州ナバホ居住区のモニュメントバレー近くのトレーディングポストで購入したビンテージターコイズ&マザーオブパールシルバーリングになります。お探しの方、お好きな方はこの機会に是非!!安価にてお譲り致します。日本で大手オンラインインディアンアメリカジュエリーストアや東京で扱ってるお店、又はRRLのビンテージセクションで同じ様なビンテージターコイズ&マザーオブパールシルバーリングを購入したら、この値段2倍近くしますよ。まずこの値段では買えません!Made in USA! なかなか、見つかりませんよ!サイズ: US 5.5 JAPAN 10.5号重量 : 約2.6g状態:超ビンテージ品にしては比較的良い状態です。新品には無いビンテージの良さがあります。画像にてご確認、ご判断下さい。 パソコンやスマホ環境によって実際の色と多少異なる場合がございますが、返品返金には応じられませんのでご了承ください。ビンテージで購入しており、インディアンジェリーの製作の過程でキズ等がつく事、または長期でお店に保管している際には黒ずみなどができる場合もありますのでそのことをご理解の上、ご購入をお考え下さい。専用のクリーナーで磨いておりますが、多少黒ずみも残っております。綺麗だと思います。ご理解のある方の購入をお待ちしております。キズ、黒ずみ等が気になる方は購入をお控えください。他フリマ/オークションにも出品しておりますので、もし、そちらで売却しましたら、その時点で商品出品を停止致しますので、その点ご了承下さい。気になる点などあればお気軽にお問い合わせ下さい。 よろしくお願い致します。 *最後に、自己紹介文を必ずご一読いただき、自己紹介文内に記載の発送予定日を了承した上で、ご購入下さい。

