肌触りがいい テンダーロイン　ill Tシャツ ブラック　L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、ご購入お待ちしています。

【商品の説明】

【ブランド・商品】

テンダーロイン ill Tシャツ

【サイズ】 L

着丈約73.5センチ 身幅約54.5センチ

肩幅約51センチ

【商品の状態】

★ Used品ですが、シミや汚れなどなく綺麗な状態です。

☆女性がオーバーサイズシャツとして着るのもGOOD!

☆フロントに筆記体の“ILL”ロゴをデザインしたクルーネックTシャツです。ボディには"ALSTYLE APPAREL(アルスタイルアパレル)"社を使用しています。

値下げ交渉、ご質問、写真希望有りましたらお気軽にコメントお待ちしております!

※他サイトでも出品しますので、売れ次第いきなり削除させていただくこともあります。

宜しくお願い申し上げます。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

