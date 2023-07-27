数量は多 八重洲無線　144/430MHz デュアルバンドＦＭトランシーバー VX-3 その他

八重洲無線株式会社製の144/430MHz デュアルバンドＦＭトランシーバー VX-3
超高級 スリム軽量琴立奏台 無垢材 折畳 A型 13弦 白木 日本製
新品 PRO-NEO-D02 Fishman NEO-D Humbucking
商品情報 - VX-3｜八重洲無線株式会社 (yaesu.com)
FISHMAN RERE EARTH MIC BLEND
TC-HELICON MP-76
購入した状態のまま、保管していたもので。
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撮影のため、開封しています。
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保証書はありません。
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無線機の詳細はメーカホームページをご確認ください。
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商品の情報
|ブランド
|ヤエスムセン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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八重洲無線 144/430MHz デュアルバンドＦＭトランシーバー VX-3
八重洲無線株式会社製の144/430MHz デュアルバンドＦＭトランシーバー VX-3商品情報 - VX-3｜八重洲無線株式会社 (yaesu.com)購入した状態のまま、保管していたもので。撮影のため、開封しています。保証書はありません。無線機の詳細はメーカホームページをご確認ください。(付属品)VX-3本体バッテリーアンテナ、取説欠品(オプション購入)シガー充電ヤエス無線スピーカーマイク MH-34画像の物が全てです。アクセサリー···その他
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