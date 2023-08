値下げ交渉し高値で転売してる方が最近多いです。

転売可能ですが、

画像及び商品説明の無断転載は利用規約で禁じられています。見つけ次第通報させて頂きます

保証書はありますか?ギャランティーカードはありますか?等の質問をたくさん頂きますが付属品は全て記載しております。記載がないものは付属しませんのでご確認くださいm(_ _)m

メルカリ経験上ですが

納得して購入したにも関わらず購入後のメッセージから

あれこれ質問してくる方! たいがい商品到着後にクレームしてこられます( ;∀;)

こちらは正規品しか出品していませんしダメージ等はできるだけ記載しているつもりです。

購入後のトラブルは本当にストレスになりますのでご心配な方、クレーム気質な方は私からではなく正規店でお買い求めくださいm(。-ω-。)m

sacai

バックフレア 麻 ドッキングTシャツ

カラーワインレッド

袖丈···半袖 季節感···夏 Lサイズだったと思います ポリエステル

目立つダメージ無し

サイズ2

着丈前50 後ろ62

sacai サカイ バックフレア リネン Tシャツ カットソー ドット ワイン

ブランドロゴ画像あり

ダメージ箇所については素人判断であるという事をご理解の上の購入をお願い致します。

ご購入後のキャンセル、返品、クレームなどはご遠慮願います。すり替え防止のため、発送後の返品はかたくお断りさせて頂きますことを何卒ご了承くださいませ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

