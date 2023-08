夏セール開催中 MAX80%OFF！ the north face マウンテンジャケット　ワインレッド マウンテンパーカー

the north face マウンテンジャケット ワインレッドです。サイズが合わないため出品します。購入時の価格は23000円ほどでした。

●色:ワインレッド

●サイズ:

Mサイズ

●状態

2~3回着用しましたが汚れ、ほつれ等はありません。

中古品ということをご理解いただいた上で購入していただけますと幸いです。

●発送方法

発送はらくらくメルカリ便で行います。

水濡れ防止でビニールの袋に入れたのち、紙袋に梱包して発送します。

●その他、注意事項

ペットを飼っています。

商品はペットがいる部屋とは別の部屋で保管しておりますが、気になる方は購入をお控えください。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

カラー···レッド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

