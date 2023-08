リーバイ・ストラウス(英語: Levi Strauss & Co.)は、アメリカ合衆国を拠点とするアパレルメーカーであり、ジーンズのブランドである。通称はリーバイス(Levi's)

1853年にリーヴァイ・ストラウスがアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコで創業。

身幅66着丈72肩幅60袖丈22.5

多少の誤差はご了承ください。

丸胴ボディ

アメリカ製(made in USA)のシングルステッチです。

ビンテージ特有の使用感が多少あります。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。

近年ではコムデギャルソン ともコラボしました。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

好きな方もいかがですか?No.2227-9

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

