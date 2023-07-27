【爆売りセール開催中！】 お値下げ❗️【レイコップ】美品❗️ふとんクリーナー/送込❗️ 掃除機

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振動パットで毎分3.000~3.600回
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スタンド付/ダイソン/V11/SV14/コードレス/クリーナ/サイクロン/掃除機
ジャンク ダイソン Dyson V6 Fluff コードレス掃除機 SV09MH
■付属品
マキタ 充電式サイクロン掃除機 CL282FD 充電器 バッテリー付属
クリーナコードタイプ: コード付
ダイソン dyson 掃除機 V8 fluffy extra
コードレス 掃除機 30000Pa サイクロン スティッククリーナー 2WAY
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ご覧頂きありがとうございます♡美品❗️花粉対策にも、お子様のために、ぜひどうぞ…♪♪♪レイコップ、布団クリーナーです❗️医師が開発した[光クリーン]メカニズムふとんクリーナー レイコップRAYCOP BK-200JPWの出品でございます。2回程使用しましたが、クロゼットに入れたまま忘れれてしまった…状態はとってもきれいかと…ぜひご家族皆の健康的ために使ってみてくださいね〜送料込みすぐ発送匿名配送即購入⭕️画像をご確認くださいませ■商品の特徴・光クリーン: UVを照射・パワフルたたき: 振動パットで毎分3.000~3.600回・吸引: Wフィルターで逃さない■カラー ホワイト■付属品 クリーナコードタイプ: コード付■クリーナ・タイプ3 コード付ハンディタイプ ■クリーナ方式 スタンダード■布団対応 布団専用■消費電力クラス別 200W以上#ふとんクリーナー#生活家電#布団掃除機#レイコップ・ジャパン#RAYCOPNo.162184