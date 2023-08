【未使用】【本革】adidas スタンスミス FZ0024 26cm

未使用保管品となっております

※生産終了モデルです。

カラー…ネイビー

素材...スエード

品番…FZ0024

サイズ…26.0

☆発送は『らくらくメルカリ便』を予定しております☆

※18時までのご購入・お支払いで即日ご発送可能です※

注:即日ご発送ご希望の場合はご購入後にメッセージにてお伝えください

ご質問、コメントはお気軽にどうぞ♪

※ご納得の上で、ご購入ください※

管理番号:TTD23-1619

#adidas

#アディダス

#STANSMITH

#スタンススミス

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 新品、未使用

