ご覧いただきありがとうございます。

着るつもりでしたのでタグは切ってしまっていますが、試着のみの状態です。

定番のドライバーズニットです。コットンウールの混紡でより多くのシーズンに対応しやすくなっています。

ドライバーズニットも昨今値上がりが続いています。気になっていらした方、今のうちにいかがでしょうか。

一時的にお値下げ中です。

ブランド:MAISON MARGIELA

商品名 :リブニット ジップカーディガン

シーズン:22AW

型番 :SI1HA0013/S17781

カラー :Black(900F)

サイズ :L

定価 :163,900円

素材 : 綿60%、ウール40%

アプリケーション 牛革

生産国 :イタリア

付属品 :完備(タグ、袋)

状態 :試着のみ

採寸

身幅 約53cm

肩幅 約47cm

袖丈 約73cm

着丈 約76cm

(通販サイトより参照)

※ご注意

購入時に商品が入れられていた袋もお付けしますが、元々汚れ等がありますので、あくまでオマケ程度にお考えください。

ご購入時のコメント連絡は不要です。

10%程度でしたらお値引き交渉お受けいたしますのでお気軽にコメント下さい。

ただし、専用ページ等の対応はいたしませんのでご了承ください(交渉中も交渉後お値下げしてからも常に「早い者勝ち」となります)。

クローゼット整理の為出品いたします。

喫煙無し、ペット無し。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

