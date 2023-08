こちらの商品は1度短時間の着用のみになります。

バーバリー モノグラム TB tシャツ 本物 正規店購入

コレクション整理のため出品いたします。

REVERSIBLE SET-IN SHORT SLEEVE

リバーシブルになります。

カラー: JET BLACK × DARK GRAY

生地: 両サイドで縫製されたライトウェイト天竺の色違いのボディを2枚張り合わせたリバーシブルのTシャツです。

サイズ:44

着丈 73cm 身幅 59cm 肩幅 50cm 袖丈 24.5cm

※若干の誤差はご了承下さい。

※こちらの商品は神経質な方のご購入はお控え下さい。

CONNERS SEWING FACTORY

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フリーホイーラーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

