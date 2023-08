16000

薄いパールグレージュベースに、淡いパープルのモノグラム総柄がアクセントになった、上品な色味の2WAYトートバッグです。

デイリーユースはもちろん、一泊位の旅行にもおすすめのサイズ感です。

■ブランド

russet ラシット

参考価格 26,180円(税込)

■商品名

2WAY トートバッグ ショルダーバッグ

ななめがけできる

上品 おしゃれ モノグラム 人気

通勤 通学 カジュアル

オールシーズン

■ブランド

russet

ラシット

■商品名

2WAYトートバッグ ショルダーバッグ

ナイロンバッグ

クロスボディ ななめがけできる

大きめ 大きい 大容量

上品 おしゃれ きれいめ

■詳細

ポケット:左右側面にオープンポケット2・内側にファスナーポケット1、オープンポケット2

付属:ショルダーベルト

開閉:ファスナー

■素材

◎本体:ポリエステル ナイロン 表PVC加工

◎皮革部分:牛革 レザー

◎内側:ナイロン

■カラー

◎本体:白に近い薄いグレージュ(グレーとベージュの中間位の色) 光沢のあるパールカラーベースに淡い紫 ペールパープルの総柄 総ロゴ 織り

◎皮革部分:濃い茶色 ダークブラウン チョコレートブラウン

◎内側:やや明るめの茶色 ライトブラウン

◎金具:金色 ゴールド

■実寸(cm)

横:30

縦:28.5

マチ:12.8

ハンドル長さ:最長48 調節可能

ショルダーベルト長さ:最長120

✳️素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。

■状態

未使用品。タグ付きです。

《発送方法》

匿名配送のメルカリ便で発送します。

《その他》

※自宅保管品となりますので、状態に関して、少しでも気になる方やわずかな差も許せない方はご遠慮ください。

※商品は全て一点物、自宅保管の中古品である事をご理解の上ご購入下さい。

※ご検討中に完売してしまった場合はご了承ください。

===================

✿その他のバッグはこちら↓

#メルメルモバッグ

✿商品一覧はこちら↓

#メルメルモ出品一覧

#メルメルモラシット

===================

商品の情報 ブランド ラシット 商品の状態 新品、未使用

16000薄いパールグレージュベースに、淡いパープルのモノグラム総柄がアクセントになった、上品な色味の2WAYトートバッグです。デイリーユースはもちろん、一泊位の旅行にもおすすめのサイズ感です。■ブランドrusset ラシット参考価格 26,180円(税込)■商品名2WAY トートバッグ ショルダーバッグななめがけできる上品 おしゃれ モノグラム 人気通勤 通学 カジュアルオールシーズン■ブランドrussetラシット■商品名2WAYトートバッグ ショルダーバッグナイロンバッグクロスボディ ななめがけできる大きめ 大きい 大容量上品 おしゃれ きれいめ■詳細ポケット:左右側面にオープンポケット2・内側にファスナーポケット1、オープンポケット2付属:ショルダーベルト開閉:ファスナー■素材◎本体:ポリエステル ナイロン 表PVC加工◎皮革部分:牛革 レザー◎内側:ナイロン■カラー◎本体:白に近い薄いグレージュ(グレーとベージュの中間位の色) 光沢のあるパールカラーベースに淡い紫 ペールパープルの総柄 総ロゴ 織り◎皮革部分:濃い茶色 ダークブラウン チョコレートブラウン◎内側:やや明るめの茶色 ライトブラウン◎金具:金色 ゴールド■実寸(cm)横:30縦:28.5マチ:12.8ハンドル長さ:最長48 調節可能ショルダーベルト長さ:最長120✳️素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。■状態未使用品。タグ付きです。《発送方法》匿名配送のメルカリ便で発送します。《その他》※自宅保管品となりますので、状態に関して、少しでも気になる方やわずかな差も許せない方はご遠慮ください。※商品は全て一点物、自宅保管の中古品である事をご理解の上ご購入下さい。※ご検討中に完売してしまった場合はご了承ください。===================✿その他のバッグはこちら↓#メルメルモバッグ✿商品一覧はこちら↓#メルメルモ出品一覧#メルメルモラシット===================

