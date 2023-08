【送料込】 PUBLIC TOKYO　含浸ウールギャバジップブルゾン　ダークグレー　サイズ1 ブルゾン

PUBLIC TOKYO パブリックトウキョウ 含浸ウールギャバジップブルゾン ダークグレー サイズ1

素材:表地 ポリエステル71% ウール29%、 裏地 レーヨン53% ポリエステル 47%

サイズ1

身幅 58 cm

肩幅 51cm

着丈 65.5 cm

袖丈55.5 cm

昨年度に発売したパブリックトウキョウのブルゾンです。定価24200円です。

昨年購入し、2度着用し、一度クリーニングに出し、それ以降未着用です。ほぼ新品の状態です。

通年使える生地感で、春秋をメインで着用できると思います。

ご質問、ご要望ありましたら、コメントよろしくお願いします。

カラー...ダークグレー

柄・デザイン...無地

素材...ウール

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードなし

襟...レギュラーカラー

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パブリックトウキョウ 商品の状態 未使用に近い

