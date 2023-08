コメント無しの即購入大歓迎

◆AIR MAX ’95 エアマックス

WHITE/SOLAR RED-NEUTRALGREYBLANC/ROUGESOLAIRE

ホワイト/ソーラーレッド

型番 609048-106

◆サイズ 27.0cm

◆元箱はないので別の段ボールに梱包します

加水分解もエア抜けも無く、

ソールもあまり減っておらず、

目立つ汚れ・傷もないので個人的には

かなり美品かと思います。

※予告なく突然早期終了する場合があります

#NIKE

#エアマックス

#エアマックス95

#AIRMAX

#AIRMAX95

#AirMax95

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コメント無しの即購入大歓迎24時間以内に発送手続き可能◆AIR MAX ’95 エアマックスWHITE/SOLAR RED-NEUTRALGREYBLANC/ROUGESOLAIREホワイト/ソーラーレッド型番 609048-106◆サイズ 27.0cm◆元箱はないので別の段ボールに梱包します加水分解もエア抜けも無く、ソールもあまり減っておらず、目立つ汚れ・傷もないので個人的にはかなり美品かと思います。※予告なく突然早期終了する場合があります#NIKE#エアマックス#エアマックス95#AIRMAX #AIRMAX95 #AirMax95

