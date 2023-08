ご覧頂きありがとうございます。

ブランド:Sasquatchfabrix.

カラー:キャメル

素材表記:画像参照

備考:

サイズ表記: M

(実寸メジャーでの採寸のため多少の誤差がある場合がございます。)

着丈:101

肩幅:60

身幅:60

袖丈:50

ウエスト:

股下:

股上:

渡り:

裾幅:

状態:AB

ランク

《S》新品・未使用

《SA》新品に近い状態

《A》使用頻度が少なく全体的にキレイ

《AB》多少使用感はあるがキレイ

《B》一般的な中古品

《BC》多少のキズや汚れがある

《C》キズや汚れがある

《CD》目立つキズや汚れがある

《D》ジャンク

#美品#22AW#Sasquatchfabrix#サスクワッチファブリックス#URUSHIWORKCOAT #M#キャメル#メンズ#作務衣#和装#羽織#漆コート#2022#2022AW#コート

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サスクワァッチファブリックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

