ランキング第1位 LAST THE ROCK YOSHI NY公演限定シャツHYDE STARS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

NY公演参加の際に購入しました。
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サイズはLサイズです。
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購入後室内で試着のみです。
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保管の際のシワは整えてご発送致します。
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購入前にご質問等ございましたらお気軽にコメントお願い致します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|イフシックスワズナイン
|商品の状態
|未使用に近い
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NY公演参加の際に購入しました。サイズはLサイズです。購入後室内で試着のみです。保管の際のシワは整えてご発送致します。購入前にご質問等ございましたらお気軽にコメントお願い致します。HYDE着hydelgbルグランブルーif six was nineイフシックスワズナインkmrii SwitchBladeスイッチブレード roengundashare spirit14th addictioncatorceロイヤルフラッシュMIYAVIYOSHIKIL'Arc〜en〜Cielラルクアンシエルhydeグッズ
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|イフシックスワズナイン
|商品の状態
|未使用に近い