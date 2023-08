2022人気の WEi ショーコン入場者限定トレカ（2セットの価額） K-POP/アジア

ご覧頂きありがとうございます!

JIMIN ジミン FACE ラキドロ

こちら、WEi SHOWCASE CONCERT [Eternal Sunshine]の入場特典とRUi2期限定トレカになります。

boynextdoor WHO ラキドロ ソンホ トレカ weverse ユニバ



TWICE サナ モノグラフ モノグラフトレカセット

こちら、全メンバー2セットの価額となっております。

【レア】東方神起 ジェジュン sky 会場限定 ジャケカ①

バラ売りも可能ですのでバラ売り希望の場合は欲しいメンバー、どちらのタイプか明記の上コメントください!

ジャンハオ "100% 正規品 BOYS PLANET 韓国限定トレカ



ソヌ トレカ

神経質な方はご遠慮ください。

チョユリGLASSY 1期 Official FANCLUB ファンクラブ



未開封 ENHYPEN DARK BLOOD ENGENE ver 7形態セット

また、不明な点などございましたらお気軽にお声がけください。

ホロライブ 兎田ぺこら コラボライブ コラボセット



BTS JHOPE ホソク WINGS TOUR トレカ 公式

WEi ウィアイ ショーコン トレカ チャンデヒョン キムドンハン ユヨンハ キムヨハン カンソクファ カンソカ キムジュンソ トレカセット 限定トレカ 韓国限定

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます!こちら、WEi SHOWCASE CONCERT [Eternal Sunshine]の入場特典とRUi2期限定トレカになります。こちら、全メンバー2セットの価額となっております。バラ売りも可能ですのでバラ売り希望の場合は欲しいメンバー、どちらのタイプか明記の上コメントください!神経質な方はご遠慮ください。また、不明な点などございましたらお気軽にお声がけください。WEi ウィアイ ショーコン トレカ チャンデヒョン キムドンハン ユヨンハ キムヨハン カンソクファ カンソカ キムジュンソ トレカセット 限定トレカ 韓国限定

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

BTS Memories 2020 DVD ジョングクTXT ヨンジュン GBGB ラキドロ ユニバ