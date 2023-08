●アイテム

POSTINA M+ プラス ポスティーナ ハンドバッグ ショルダーバッグ ビジネスバッグ A4収納可能 シルバー金具 メンズ レディース ターンロック ブルハイドレザー 光沢 上品

CACHEMERE BLANDINE(カシミヤ ブランディーン)

定価 ¥115,500 税込(完売)

ZANELLATOを代表する定番型のバック「POSTINA(ポスティーナ)」。イタリアの郵便配達員が使用していたショルダーバックからインスパイアされており、フロントにあしらわれたターンロックが特徴的です。

「L」サイズは書類や荷物が多い方にちょうど良いサイズで、抜群の収納力を誇ります。出張や旅行などにも対応するサイズです。

【カシミアブランディーン】

ザネラートオリジナルの郵便切手に押される消印をモチーフとしたアイコニックな幾何学模様、波形の模様を牛革に型押ししたデザインのものがこの「カシミアブランディーン」です。シルクのような光沢が美しく、長く人気のマテリアルです。

素材: 牛革

SIZE Lサイズ : W:40cm H:26cm D:20cm

●色

NERO 黒 ブラック

●状態

こちらの商品状態は【A】です。

【SS】タグ付き新品

【S】 未使用に近い、非常に綺麗

【A】 目立った傷や汚れはなく綺麗

【B】 使用感があり、若干の傷や汚れがある

【C】 明らかな傷や汚れがある

【D】 使用に問題があるレベル、ジャンク品

●配送

新品のOPP袋に入れ、段ボールまたは中身の透けない配送用袋に梱包、基本的にご購入から1〜2日以内にらくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で発送。

●写真について

・光の具合により実際の商品と色味に差が出る事がございます。

・写真の小物などは商品ではございません。発送はされませんのでご注意下さい。

大手リサイクルショップにて購入。100%正規品です。

ご購入前に可能であればプロフィールの確認をお願い致します!

管理番号:03310200091M

商品の情報 ブランド ザネラート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

