【即決】国内正規品 Martin Margiela マルタンマルジェラ 本人期 再構築 ドッキング チノパンツ

SAPEur VINTAGESKATE CHINO PANTS



TTT MSW Organic Cotton Straight Pant

Size:46

maatee and sons 23ss 俺のチノパン 薄BEIGE サイズ2

ウエスト42cm

ムギ麦様用 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist ワークパンツ

股下75cm

未使用 POLO RALPH LAUREN デニム チノパン ポロラルフローレン

股上29cm

Usarmy 41カーキ チノパン メタルボタン



マルタンマルジェラ チノパン 48サイズ 14

Condition:薄い汚れがあります

UES ウエス チノパン サイズ31

#クリーニング済み

ノースフェイスパープルレーベル ウェビングベルトデニム インディゴ 30 美品

#弊社では専門店と同様の殺菌・除菌・洗浄処理を施していますので安心して履いていただく事ができます。

m52 チノ フランス軍



ニードルス ヒザデルパンツ NEEDLES MILITARY

Material:コットン

Old joe HIDDEN BELT LOOP TROUSER オールドジョー



シヴィリア コットンパンツ SIVIGLIA 綿 チノ ドレス カジュアル 29

Price:80,000円前後

メゾン マルジェラ チノ トラウザー パンツ 50 美 W88

#現在のマルタンマルジェラの定価を参考にしています。

ナナミカ wind wide pants ベージュ系 32インチ ストック品



新品☆Paul Smith RED EAR テーパードパンツ☆茶☆XLサイズ

【マルタンマルジェラについて】

新品 P.M.D.S プレミアムモードデニム テーパードジョガーパンツ

1988年にベルギーのアントワープ王立芸術学院出身のマルジェラがフランス・パリで創業したブランドです。 マルジェラはジャンポールゴルチエに師事し、その後独立。 古着を解体し再構築するデザインや日本の足袋をモチーフにしたブーツ、ハの字型ライダース、ペンキ加工などファッション業界に多くのトレンドを生み出します。 エルメスのデザイナーにも抜擢されるなど世界屈指の実力派デザイナーです。

Supreme 23ss Chino Pant 32 Khaki Pin up



PT TORINO×BEAMS F ワンプリーツコットンスラックス ブラック44

【スラックスについて】

新品 PT TORINO 風合い抜群 チェック スラックス チノパン 茶 W32

2006-07年製になります。通称「本人期」の後期モデルになります。

BATONERスウェットパンツM 新品

チノパンツにカーゴパンツのディテールを落とし込み、ポケットのフラップを敢えて逆さまに縫い付けたマルジェラのパンツの中でも特にディテールに遊び心が表れている1本になります。マルジェラらしくシルエットも綺麗で同じデザインのものは2つとない非常に貴重な1本です。探していた方は是非。

エンジニアードガーメンツ コットン パンツ 裾ダブル シンチバック ネイビー



【50s】US ARMY/アメリカ軍 アーミーチノ チノパン ミリタリー カーキ

#殺菌済み

ドゥルカマラ バルーンパンツ ワイドパンツ よそいきパンツ ベージュ 古着

#洗浄済み

visvim ビズビム INFANTRAY DMGD CHINO



BUTTER GOODS Swarm Embroiderd Pants

#30KA043

イーリーキシモト マスターアンドコー パンツ / ジャケット / セットアップ

#2006年製

Houdini Commitment Chinos フーディニ パンツ

#本人期

フランス軍 M-52 M52 サイズ47 チノ パンツ チノパン オリジナル



old crow チノパン

#たくみフォロワー割引のメンズ服Mサイズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【即決】国内正規品 Martin Margiela マルタンマルジェラ 本人期 再構築 ドッキング チノパンツSize:46ウエスト42cm股下75cm股上29cmCondition:薄い汚れがあります#クリーニング済み#弊社では専門店と同様の殺菌・除菌・洗浄処理を施していますので安心して履いていただく事ができます。 Material:コットンPrice:80,000円前後#現在のマルタンマルジェラの定価を参考にしています。【マルタンマルジェラについて】1988年にベルギーのアントワープ王立芸術学院出身のマルジェラがフランス・パリで創業したブランドです。 マルジェラはジャンポールゴルチエに師事し、その後独立。 古着を解体し再構築するデザインや日本の足袋をモチーフにしたブーツ、ハの字型ライダース、ペンキ加工などファッション業界に多くのトレンドを生み出します。 エルメスのデザイナーにも抜擢されるなど世界屈指の実力派デザイナーです。【スラックスについて】2006-07年製になります。通称「本人期」の後期モデルになります。チノパンツにカーゴパンツのディテールを落とし込み、ポケットのフラップを敢えて逆さまに縫い付けたマルジェラのパンツの中でも特にディテールに遊び心が表れている1本になります。マルジェラらしくシルエットも綺麗で同じデザインのものは2つとない非常に貴重な1本です。探していた方は是非。#殺菌済み #洗浄済み #30KA043#2006年製#本人期#たくみフォロワー割引のメンズ服Mサイズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【MAATEE&SONS】 23ss CHINO 2 サイズ2Dickies x Props Store Utility Pant 黒 W32【即決】国内正規品 マルタンマルジェラ 本人期 再構築 ドッキング チノパンツサカイ SACAI Hank Willis Thomas バンダナ パンツ 3フランス軍 M52 チノパン ヴィンテージ【状態良好】supreme シュプリーム Supreme パンツ デニムトムブラウン チノパン カジュアルパンツ 4bar ベージュ ワイドシルエット