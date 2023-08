アクセスありがとうございます。

ANATOMICAのCOLTINという、モールスキンジャケット、カラーはブラウンでANATOMICAの作品だけあり、ワークジャケットでありながらも、どこか品があり、縫製は非常に丁寧で、布地やボタン等にもこだわりが感じられます。

令和4年1月頃に、北海道札幌市にありますANATOMICA札幌店にて、税込39600円で購入いたしました。商品の状態は、室内での試着のみで、傷や汚れ等はございません。身長175㎝、体重64㎏の私が着用して、私感ですが、ややゆとりのあるサイズ感になります。同じようなジャケットをいくつか所有しているため、出品致しました。

着丈: 72cm

肩幅: 46cm

身幅: 52cm

袖丈: 62cm

※平置きにての素人採寸になりますので、多少の誤差はご容赦ください。

サイズ: 48(日本サイズM〜L相当)

カラー: ブラウン

素材:ジャーマンモールスキン (コットン100%)

生産国:日本

ご検討、よろしくお願い致します。

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

アナトミカ

arch 札幌

アーチ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アナトミカ 商品の状態 未使用に近い

