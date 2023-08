straykids 1st album THE SOUND

ソニーミュージック ラキドロ ヒョンジン

各メンバー400人限定トレカの一次当選分です。

目立つ傷等はございませんが、素人保管のため神経質な方はご遠慮いただけますと幸いです。

元々入っていたOPP袋+スリーブ+硬質ケース+防水対策のうえ発送いたします。

即購入可。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

