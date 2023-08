【最安値挑戦！】 Steven Alan Off White SATIN MODS COAT モッズコート

Steven Alan Off White SATIN MODS COAT スティーブンアラン モッズコート

M size

5回程度着用

ゆったりとした作りなっており、175センチ60キロの私にもルーズなシルエットになりました。

MとLサイズの両方を試着し、スタッフからもMサイズを推奨されました。

2枚目の画像のモデルは、184cmでLサイズ着用です。

定価38500円でした。

United Arrows の公式サイトのサイズ表を最後の画像に付けていますので、参考にしてください。

以下アローズの商品説明になります。

ヴィンテージのM-65をデザインベースに仕立てたコート。

素材にはオーガニックコットンのバックサテンを使用。

生地に加工を加え、独特な風合いに仕上げています。

今らしい着こなしができるゆったりとしたシルエット。

フロントはすっきりとした印象の比翼仕立てで、ダブルジップとスナップボタンを採用。

ウエストや裾に配したドローコードでシルエットの調整ができ、アクセントが加えられ、コーディネートの幅も広がります。

Steven Alan スティーブンアラン United Arrows ユナイテッドアローズ Beauty and Youth Beams ビームス Urban Research

カラー···ホワイト

Steven Alan Off White SATIN MODS COAT

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···コットン

フード···フードなし

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スティーブンアラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

