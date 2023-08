【全商品オープニング価格 特別価格】 アトリエブルーボトル　アルファライトフーディー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

アトリエブルーボトル アルファライトフーディー

ユニセックスのS

完売品。

素材

POLARTEC ALPHA DIRECT 60 – ポリエステル100%

フード表及び付属袋 – ナイロン100%

山で一度使用しましたが、思ったよりもタイトでしたので

出品します。収納袋はありますが、タグはありません。

クリーニングもしており、

美品だとは思います。

もともとケバケバした素材感で、

山での使用であるため気づけていない痛みがあるかもしれません。

ご理解の上ご購入いただける方のみお願いいたします。

薄くて軽い素材感で、

行動中は通勤良く快適に歩けます。

さっと上にシェルを羽織るだけで保温モードになるので、

山でずっと着ていられるウェアです。

フード部分にシェルがつけられているのもかわいくて機能的です。

素材 :POLARTEC ALPHA DIRECT 60 –

ポリエステル100%

フード表及び付属袋 – ナイロン100%

カラー : TABACCO BROWN(タバコブラウン)

サイズ:S

身幅46

重量 :108グラム(Sサイズ)

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

