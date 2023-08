ご覧いただきましてありがとうございます。

こちらはMartin アコースティックギター Standard Series GPC-28E Natural です。

Martin GPC-28E◆2016年製◆美品◆Standard Series

定価530,000円

シトカ・スプルースのトップ

イースト・インディアン・ローズウッドをサイド

バックに採用したカッタウェイ付のエレクトリック・アコースティック。

指板、ブリッジにはブラック・エボニー

ピックアップ・システムには FISHMAN AURA VT ENHANCE を採用しています。

状態は使用に伴う傷がございますが個人主観では比較的美品かと思います。

傷については画像でご判断ください。

ピックガードに演奏によるスレ傷がございます。(写真あり)

トランスロッド余裕あり

フレットはほぼ減りなし

ネックも反りなく、非常に弾きやすいです。

Martin純正のハードケースにプチプチを巻いて着払いで発送いたします。

付属品は写真に写っている物が全てです。

※ボディトップにざらつきがあります。

ラッカーのざらつきだと思われますが、写真では写りませんでした。

Model:GPC-28E

Top Material:Sitka Spruce

Rosette:Style 28 Multi-Stripe

Bracing Pattern:Forward Shifted X Brace

Brace Shape:Non-Scalloped

Brace Material:Sitka Spruce

Back Material:East Indian Rosewood

Side Material:East Indian Rosewood

Binding:White

Top Inlay Material:Multi-Stripe

Neck Material:Select Hardwood

Neck Shape:Modified Low Oval

Neck Taper:High Performance Taper

Nut Material:

Headplate Material:East Indian Rosewood

Fingerboard Material:Ebony

Fingerboard Width at Nut:1 3/4''

商品の情報 ブランド マーティン 商品の状態 やや傷や汚れあり

