【第1位獲得！】 ビンテージシーツ　スヌーピー　生地　レア 生地/糸

ご覧いただきありがとうございます。

ざわ様専用リネン100% 巾110㌢☓10㍍ 生成り L60/1平織 滋賀県産

長年自宅にて保管していた一品です。

サイズ:縦70×横130

上部は今見えている所に合わせて、横に真っ直ぐカットする予定です。

上部の柄が少し切れます。

気になる方は先にご相談ください。

丸一面も可能ですが、高かった為、割高になります。お問い合わせください。

※iPhoneの計測アプリ使用の為、大体の大きさで、誤差ある可能性があります。

画像では、発色よく見えますが、色褪せがあり、毛玉も至る所に見受けられます。発色良好とは言い難いです。

年代物なので、状態を過度に気にされる方は購入をご遠慮ください。

シミや汚れがあります。ビンテージ品なので、細かな記載は致しません。気になる方はお問い合わせください。

※即購入、お値引き可。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

