【SILLIS/シリス】

GATHERING WAIST DOUBLE BREASTED JACKET(ダブルジャケット)

¥39,600

SILLIS(シリス)21SSコレクションより、GATHERING WAIST DOUBLE BREASTED JACKET(ダブルジャケット)の登場です。ボタン位置が高めで、ウエスト内側にはドローコードを配したモードとミリタリーテイストが合わさったユニークなジャケットです。

【素材】タスラン加工糸を使用した高密度コットンのようなナイロンを使用しており、柔らかい風合いとナチュラルな表情が特徴的。また耐久性に優れており、シワになりにくいのでデイリーに着ていただける素材になっていおります。また裏地はキュプラと綿を使用しており、サラッとした肌触りになっております。

【デザイン】ボタン位置が高く、閉じて着用した時のコンパクトなVゾーンがポイント。ウエスト内側にはミリタリーコート等の仕様であるドローコードが付属されており、内側からシェイプをきかせてシルエットの変化を楽しんで頂けます。ラペルはセミピークドラペルとなり、程よくドレッシーな印象もプラス。様々な要素が合わさった非常にデザイン性の高いジャケットです。同素材のコート、パンツもご用意しており、セットアップでのスタイリングもお楽しみいただけます。

【コーディネート】今期はシャツにテーパードのスラックスのパンツを合わせモード感あるコーディネートをしたり、同素材のパンツも展開しているのでセットアップで合わせてトラッドな印象のコーディネートしていただくのもオススメです。また、対極にインナーにパーカー合わせたり、ボトムにイージーパンツを合わせてカジュアルな雰囲気で着こなして頂くことも出来ます。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

アウター形···ダブル

フード···フードなし

オーバーサイズなシルエット

44 (サイズ展開44, 46)

およそ肩幅49 身幅55 袖丈62 着丈72.5㎝程

若干の誤差はご了承ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイス 商品の状態 新品、未使用

