◆ブランド VAN JACKET

◆サイズ Lサイズ (着丈66 胸囲124 裄丈87)

※ブランド公式発表サイズです。

◆カラー オフホワイト

◆材質 ナイロン 100%

◆状態 新品・未使用・Sampleタグ付き

VAN JACKET 75年の歴史の中でも、ひときわ記憶に残るキャンペーンの1つ < CAPE COD SPIRIT >・・・懐かしく感じる方もいる事でしょう。

キャンペーンイヤーは1967年ですから、何と55年前という事に!

そりゃ年も取りますよね(笑)・・・でもVAN ファンの心はいつも young-at-heart ですから(#^.^#)

それはそうと、こちらはこの伝説のキャンペーンをモチーフに、VAN 70周年を記念して製作された限定モデルのスイングトップです。

生地には計39色もの天然色素を使用し、化学染料では表現できない繊細で味わいのある色合いにこだわったそうです。

左胸のロゴと前合わせのトリコロールカラーが、何とも爽やかなです。

バックロゴももちろん、CAPE COD 仕様ですが、地色に浮かび上がる様な鮮やかなプリントが本当に美しいです。

そして CAPE COD と言えば忘れてはならないのが、ランタンですね!

ちゃんと左腕に刺繍されています。

とにかく!半世紀以上の時を超えて製作された伝説のスイングトップは、70周年記念に相応しく、オシャレでカッコイイです(●^o^●)

完売商品につき入手困難かと思いますので、お好きな方この機会にいかがでしょうか。

#vanjacket #vanjac #kent #vanclub #mr.van #boathouse #CaptainSanta #おしゃれ #メンズ #メンズファッション #アイビー #トラッド #丸VAN #アーチロゴ #ワッペン #ステッカー #ファッション小物 #雑貨 #ノベルティ #完売品 #非売品 #キャップ #バッグ #旅行 #スポーツ観戦 #ゴルフ #アクセサリー #車 #バイク #ジャケット #スイングトップ #トレーナー #Tシャツ #春夏 #スタジャン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴァンヂャケット 商品の状態 新品、未使用

