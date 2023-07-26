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贅沢品 天然オパール　リング　天然石リング　誕生石リング　天然石アクセサリー リング

商品の説明

エチオピア産
カルティエ CARTIER トリニティリング 約9.5号(50)【中古】
オパール
k18WG 天然 アクアマリン 0.95ct 天然 ダイヤ 0.36ct リング
0.85ct
【美品】カナル4℃ ハートK10 ダイヤモンド リング 9号

pt900エメラルドリング透明感、艶照り綺麗、上質
シルバー925
TASAKI ブルーカルセドニー 指輪 リング 鑑定書付き 箱あり 指輪

カルティエ ５連トリニティ リング 9号(49) 750 K18
リング
天然オパール　リング　天然石リング　誕生石リング　天然石アクセサリー

天然ラブラドライト 計2.731ct K18WG

英国アンティーク 1900年 18金 天然サファイアと天然パールのリング
フリーサイズ （11号〜21号位）
K18PG ダイヤモンドリング　13号
※サイズを合わせてからお届けさせていただきますので、ご注文の際はご希望のサイズをお知らせください
ブシュロン　キャトル　ピンクゴールド

個性溢れるK18YG天然サファイア&ダイヤモンドデザインリング　10号

リング K18 ルビー0.29ct ダイヤ0.36ct 蝶モチーフ 9号
縦：13.1ミリ
プラチナリング #9 ダイヤモンド 永久保証書付

クリソベリルキャッツアイ　リング　k18、pm 900刻印　リング
石幅：7.6×7.7ミリ（枠を含む）
K18WG 　カラーダイヤモンドリング　D0.59ct　指輪　18金　ゴールド

Gucci グッチ インフィニティ リング 18Kホワイトゴールド
g
カルティエ 1895 ウェディング プラチナ リング Pt950 ♯51

【週末セール】Tiffsy＆co. ティファニー 1837リング　#9

Samantha tiara K18 リングセット（11号）

専用 高品質 ダイヤモンド エタニティリング
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M2787□LEGAN プラチナ pt900 ダイヤモンド 0.5 5号
　　　たくさんの石の中から厳選して選び
みっち様専用　鑑別書作成　PT パライバトルマリン　指輪　リング
　　　　　１点ずつ大きさが違うため
イブサンローラン リング
　　　　　特注でリングを作っています
カルティエラブリングハーフダイヤ

★杢目金屋★ さくらダイヤモンド 婚約指輪 K18×Pt900×SV
　　　海外市場と直接取引し加工しているので
【新品仕上げ済】ショーメ リアン ダムール ダイヤ リング #50【11623】
　　　すべて一点もののアクセサリーになります
k18 RAPA ダイヤ スカル リング
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GUCCI 指輪　ドグロ

CHANEL★シャネル マドモアゼル アメジスト 色石 メレ付き リング 指輪

エルメス リング クロワゼット 9号 49 新品未使用 シルバー

4℃ダイヤリングk10WGホワイトゴールド1.5g

グッチ GUCCI アイコンリング K18WG GG #10 9.5号 指輪
※より詳しくご覧になりたい方は、ライブ配信にお越しください。
レア　英国　イギリス　22金　22k バンドリング

カルティエ トリニティリングSM48
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
ダイヤモンド×エメラルド リング Pt900 0.50ct 0.25ct

Christian Dior リング　ジュテーム　K18 ダイヤモンド

[新品仕上済] ELLE エル k18 ダイヤモンド クロス リング

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#momiaccessory

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

新品 天然ダイヤモンド 1.000ct 0.50ct 12号 リング プラチナ

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k18．pt900．エメラルド(ダイヤ入り指輪、No.1137.

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CHANEL正規品 シルバー925 約11号
エチオピア産オパール0.85ctシルバー925 リングフリーサイズ （11号〜21号位）※サイズを合わせてからお届けさせていただきますので、ご注文の際はご希望のサイズをお知らせください縦：13.1ミリ石幅：7.6×7.7ミリ（枠を含む）g　　*・゜゜・*:.。..。.:*・*:.。. .。.:*・゜゜・*　　　たくさんの石の中から厳選して選び　　　　　１点ずつ大きさが違うため　　　　　特注でリングを作っています　　　海外市場と直接取引し加工しているので　　　すべて一点もののアクセサリーになります　　*・゜゜・*:.。..。.:*・*:.。. .。.:*・゜゜・*※より詳しくご覧になりたい方は、ライブ配信にお越しください。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。#momiaccessory

商品の情報

商品の状態新品、未使用

贅沢品 天然オパール　リング　天然石リング　誕生石リング　天然石アクセサリー リング

38分钟前

贅沢品 天然オパール　リング　天然石リング　誕生石リング　天然石アクセサリー リング

¥12,200 ¥10,370

(税込) 送料込み
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