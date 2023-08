DOLLY / DOLLY2 Black Melange

オーガニックラフィー天竺長袖カットソー

サイズ4

素人採寸

肩幅 42cm

身幅 52cm

着丈 66cm

袖丈 61cm

2回着用しました。

服の系統が変わったので出品します。

状態はお写真でご確認ください。

原材料は、オーガニックコットン糸の製造段階でふるい落とされた良質な繊維とバージンオーガニック綿を掛け合わせて紡績した有機リサイクルコットン「オーガニックラフィー」。

これを別注で染色後、特別番手に紡績し、フィルメランジェらしいメランジェ糸に。

さらに今では希少な吊り編み機でゆっくり編み上げることで、ソフトで程よく厚みがあり、かつコシのある天竺生地に仕上げています。

ラフィーらしいムラのあるヴィンテージ感が特徴的です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フィルメランジェ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DOLLY / DOLLY2 Black Melangeオーガニックラフィー天竺長袖カットソーサイズ4素人採寸肩幅 42cm身幅 52cm着丈 66cm袖丈 61cm2回着用しました。服の系統が変わったので出品します。状態はお写真でご確認ください。原材料は、オーガニックコットン糸の製造段階でふるい落とされた良質な繊維とバージンオーガニック綿を掛け合わせて紡績した有機リサイクルコットン「オーガニックラフィー」。これを別注で染色後、特別番手に紡績し、フィルメランジェらしいメランジェ糸に。さらに今では希少な吊り編み機でゆっくり編み上げることで、ソフトで程よく厚みがあり、かつコシのある天竺生地に仕上げています。ラフィーらしいムラのあるヴィンテージ感が特徴的です。

