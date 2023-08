【あす楽対応】 upper hights THE LIPSTICK(18M245-MNK) デニム/ジーンズ

upper hights THE LIPSTICK(18M245-MNK)

upper hights THE LIPSTICK(18M245-MNK)カラー:MINK グレージュサイズ:22販売価格:25,300円ヴィンテージライクな色落ち感が魅力のアッパーハイツのデニムパンツ。ややゆとりのあるテーパードなシルエットに仕上がっています。スタイリングに取り入れやすいアイテムなので、オールシーズン活躍します。モデル身長:156cm 着用サイズ:2622ウエスト66.0cm ヒップ88.0cm 股上24.0cm 太もも周り52.0cm 着丈91.0cmFJ8705_18M245(18M245-MNK-31-021 FJ8705)■とても素敵なお品ですが、使用しないため出品いたします。※ 送料別のお品物は送料込みのお値段への 変更も可能です。 お気軽にお問い合わせくださいませ。※丁寧に保管はしておりますが、 一般家庭での保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。※交渉承ります。 複数購入いただける場合、割引を検討致しますので、 気軽にコメントください。※配送方法: 着払いの方はご希望の配送方法で配送致します。 ご希望がなければこちらで決めさせていただきます。 発払いの場合は簡易包装で一番安価な 配送方法で発送致します。 万が一郵送事故が起きても当方では責任を 追いかねますのでご了承下さい。読んで頂きありがとうございました。購入申請を頂いた時点で、こちらにご了承頂いていると判断させて頂きます。ご理解くださいませ。▼参考身長:156cm(レディース商品) 173cm(メンズ商品)

