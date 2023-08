※商品画像や説明文の転載は事務局に通報いたします。

★Milly ★ミリー 麻 ワンピース

値下げ交渉不可です。

おまとめ購入、リピート購入の方は500円値引きします。

コメントにてご連絡ください。

NYの人気ブランドDIANE von FURSTENBERGのワンピースです。

ブランドリニューアル後の新作商品なので、セキュリティタグは付いておりません。

最新ロゴのタグが付いております。

高級感のある繊細なレースが全面に使用された、ダイアンらしいモードでラグジュアリーな仕上がりです。

こちらのレース縁取りタイプは装飾が凝っており元値が高く、歴代のラップドレスの中でも特に人気な品番です。

パライバトルマリンを思わせるブルーがシックでとても素敵です。

高度な染色技術とセンスで再現された、ニュアンスのある絶妙な色出しが見事です。

大人の女性に似合う落ち着きもありながら、華やかで人と被らないお洒落なカラーです。

ウエストにタックを寄せ、ドレープのひだが波打つ、美しい立体感の加わったデザインです。

襟ぐりにあしらわれた繊細なピコットレースの縁取りは、第二のお顔とも言われるデコルテをこれ以上なく艶やかに見せてくれます。

裾と袖口もスカラップレースになっており、細部まで優美に仕立てられています。

素材の上質さ、シルエットの美しさで、他ブランドのレースワンピースとは一線を画すハイファッションな仕上がりです。

身頃は裏地付きで透けません。

袖のみレース1枚仕立てになっており、上品な肌見せを演出できます。

ダイアンの美学とテクニックの結晶とも言える、360度どこから見ても綺麗なワンピースドレスです。

オールシーズンお召しになれます。

紙タグは外してしまいましたが、新品未使用の綺麗なコンディションです。

定価7万円程でした。

ドライクリーニング推奨表示です。

サイズ0(日本サイズS相当)

平置き寸法

肩幅36cm

胸幅40cm

ウエスト35cm

着丈100cm

袖丈17cm

身長160cmの方で膝が隠れるくらいの丈です。

ラップタイプなので幅寸法は多少調整できます。

素材

表地レーヨン、ナイロン、コットン

裏地ポリエステル

他サイトにも掲載中の為削除する場合があります。

その他にもダイアン出品中です。

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 新品、未使用

※商品画像や説明文の転載は事務局に通報いたします。値下げ交渉不可です。おまとめ購入、リピート購入の方は500円値引きします。コメントにてご連絡ください。NYの人気ブランドDIANE von FURSTENBERGのワンピースです。ブランドリニューアル後の新作商品なので、セキュリティタグは付いておりません。最新ロゴのタグが付いております。高級感のある繊細なレースが全面に使用された、ダイアンらしいモードでラグジュアリーな仕上がりです。こちらのレース縁取りタイプは装飾が凝っており元値が高く、歴代のラップドレスの中でも特に人気な品番です。パライバトルマリンを思わせるブルーがシックでとても素敵です。高度な染色技術とセンスで再現された、ニュアンスのある絶妙な色出しが見事です。大人の女性に似合う落ち着きもありながら、華やかで人と被らないお洒落なカラーです。ウエストにタックを寄せ、ドレープのひだが波打つ、美しい立体感の加わったデザインです。襟ぐりにあしらわれた繊細なピコットレースの縁取りは、第二のお顔とも言われるデコルテをこれ以上なく艶やかに見せてくれます。裾と袖口もスカラップレースになっており、細部まで優美に仕立てられています。素材の上質さ、シルエットの美しさで、他ブランドのレースワンピースとは一線を画すハイファッションな仕上がりです。身頃は裏地付きで透けません。袖のみレース1枚仕立てになっており、上品な肌見せを演出できます。ダイアンの美学とテクニックの結晶とも言える、360度どこから見ても綺麗なワンピースドレスです。オールシーズンお召しになれます。紙タグは外してしまいましたが、新品未使用の綺麗なコンディションです。定価7万円程でした。ドライクリーニング推奨表示です。サイズ0(日本サイズS相当)平置き寸法肩幅36cm胸幅40cmウエスト35cm着丈100cm袖丈17cm身長160cmの方で膝が隠れるくらいの丈です。ラップタイプなので幅寸法は多少調整できます。素材表地レーヨン、ナイロン、コットン裏地ポリエステル他サイトにも掲載中の為削除する場合があります。その他にもダイアン出品中です。季節感···春、夏、秋、冬

