特売 《しぼりシワ加工隠れボタンダウン》【ダブルカラーブラックドレスシャツ】ＬＬサイズ シャツ

カラー...ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地・しぼりシワ加工

襟...隠れダブルボタンダウン

季節感...春, 夏, 秋, 冬

# 古着屋宝さがし

※古着・珍品・一点物にご理解、頂ける方のご購入を、お願い申し上げます。

※フォロー割引はプロフに記載

★商品内容・割引説明★

【管理番号】310:437M00

【商品状態】: A B ☆サイズ : LL

N : タグ付き・未使用品

AA : 未使用・未使用に近い

A : 美品・used品

B : 年代相応のused品

C : 傷・汚れ・シミ有り

D : 訳有り・ジャンク・生地取り

❁ 採寸方法 (平置きサイズ)

【トップス】 【 パンツ 】

身幅 : 60 ウエスト:

肩幅 : 53 ヒップ :

着丈 : 80 もも幅 :

袖丈 : 58 すそ幅 :

総丈 :

股下 :

股上・前 :

股上・後ろ :

【商品名と特徴】 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

★【ブラックドレスシャツ】

・隠れボタンダウンダブルカラー

・しぼりシワ加工・LLサイズ★

●ポリエステル100%の、とってもオシャレなメンズシャツです。

※状態として、使用感少なく美品used品です。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

