特売 《しぼりシワ加工隠れボタンダウン》【ダブルカラーブラックドレスシャツ】ＬＬサイズ シャツ

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
カラー...ブラック
【70s】USA製 PENDLETON オンブレチェック柄 長袖 ネルシャツ M
袖丈...長袖
【新品】ヴィヴィアンウエストウッド NET PRINT 長袖 シャツ サイズ44
柄・デザイン...無地・しぼりシワ加工
ANITYA KARIGINU SHIRT アニティア カリギヌ シャツ
襟...隠れダブルボタンダウン
ポールスミス コレクション 総柄 半袖 シャツ
季節感...春, 夏, 秋, 冬
CHROME HEARTS LOOSEENDS LS CHECK
MICHIKO LONDON ミチコロンドン チェック柄 シャツ 光沢感 90s
# 古着屋宝さがし
【ヴィヴィアンウエストウッドマン】44 S シャツ 長袖 ブラック
【半袖シャツ】CRAYSUN 刺繍 アニマル ヒョウ柄 黒 オープンカラー 古着
【順次100円以上値下げ努力中→希望金額に成ったら→即購入・大歓迎です !! 】
VISVIM V+V B.D. UPSTREAMER L/S WHITE 4
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
UTAKI デニムシャツ
※古着・珍品・一点物にご理解、頂ける方のご購入を、お願い申し上げます。
テンダーロイン AS S/S SHT
※フォロー割引はプロフに記載
定価4.1万1piu1uguale3 No.3 ウエスタンストレッチカモシャツⅢ
90sオールド！レッドムーン鹿シャツ！角ボタンM
★商品内容・割引説明★
60年代 ヴィンテージ 刺繍 コットン素材 ベースボールシャツ
【管理番号】310:437M00
【期間限定値下げ】超レア⭐︎日本味入荷‼︎benwestwood
【商品状態】: A B ☆サイズ : ＬＬ
OAMC 23ss ロングスリーブシャツ size S
【値下げ】2011SS Look42 青シャツ ヨウジヤマモト オム
Ｎ : タグ付き・未使用品
【美品 希少カラー】シュプリーム☆刺繍ロゴ入りベロア生地フルジップ半袖シャツ
AA : 未使用・未使用に近い
新品未使用★ブラックレーベルクレストブリッジ★バーバリー★シャツ★ホワイト★黒
Ａ : 美品・used品
Y's for men 1992SS レーヨン ワッフルシャツ ワイズフォーメン
Ｂ : 年代相応のused品
ドリスヴァンノッテン DRIES VAN NOTEN 半袖シャツ マルジェラ
Ｃ : 傷・汚れ・シミ有り
AURALEE 20SS 定番 ハーフスリーブシャツ 白シャツ
Ｄ : 訳有り・ジャンク・生地取り
マルニ(MARNI) ロゴタグ ウールシャツ/size 44
ニードルス ロングチェックシャツ
❁ 採寸方法 (平置きサイズ)
ヴィヴィアンウエストウッドマン ワンポイント ロゴ刺繍 チェック柄 長シャツ
【トップス】 【 パンツ 】
【BERLUTI】 ブルーデニム シャツ
身幅 : 60 ウエスト:
ニードルス 半袖シャツ S STUDIOUS別注 パピヨンエンブロイダリー
肩幅 : 53 ヒップ :
POLO ラルフローレン ポロシャツ M 花柄 柄シャツ アロハシャツ 希少
着丈 : 80 もも幅 :
supreme GONZ ネルシャツ ＸＬ
袖丈 : 58 すそ幅 :
コムデギャルソン ブラウス
総丈 :
our legacy シャツ 46
股下 :
【新品L】REPO 01 / SS / CTPL. RIPSTOP. SIGN
股上・前 :
舐達磨 ワコマリア wacko maria 無地 50’s 長袖
股上・後ろ :
コムデギャルソンオム 切り替え柄シャツ Lサイズ
ジェラード ウエストコーストシャツ
【商品名と特徴】 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Margiela 10 初期 ここのえ 比翼ウエスタンシャツ
aloha blossom アロハシャツ
★【ブラックドレスシャツ】
URUSHI" WA-NECK SHIRT
・隠れボタンダウンダブルカラー
90s BETTY BOOP 総柄 ベティブープ オープンカラーシャツ 開襟
・しぼりシワ加工・ＬＬサイズ★
Geoffrey b small コモシルクシャツ
D220293 KENNINGTON 刺繍ウエスタンシャツ
●ポリエステル100%の、とってもオシャレなメンズシャツです。
美品 サンローランパリ コットンフランネル チェックシャツ 黒/白 39
SUPREME シュプリーム レーヨン 21ssロウソク Sサイズ
※状態として、使用感少なく美品used品です。
GREENGIANT ジャケット
商品の情報
商品のサイズ
XL(LL)
商品の状態
目立った傷や汚れなし
MBハイエンド尾州ウールシャツ チェック
balenciaga バレンシアガ メンズ シャツ
グラッドハンド 長袖シャツ
RRL インディゴ バッファロー ウエスタン シャツ
22ss comoli ベタシャン スキッパー半袖シャツ V01-02017
KANEMASA シャツ 半袖シャツ カネマサ ニットシャツ ドレスシャツ
ENDRECHERI × ZOZO 堂本剛 PKAID OPEN SHIRTS
【ネクタイシャツ ダブルポケット レトロネクタイ ベージュ ブラウン 古着】
海外古着 まとめ売り 9枚セット MLB 総柄 アニメ Tシャツ 半袖 シャツ
カラー...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...無地・しぼりシワ加工襟...隠れダブルボタンダウン季節感...春, 夏, 秋, 冬 # 古着屋宝さがし 【順次100円以上値下げ努力中→希望金額に成ったら→即購入・大歓迎です !! 】 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓※古着・珍品・一点物にご理解、頂ける方のご購入を、お願い申し上げます。※フォロー割引はプロフに記載 ★商品内容・割引説明★【管理番号】310:437M00 【商品状態】: A B ☆サイズ : ＬＬ Ｎ : タグ付き・未使用品AA : 未使用・未使用に近い Ａ : 美品・used品 Ｂ : 年代相応のused品 Ｃ : 傷・汚れ・シミ有り Ｄ : 訳有り・ジャンク・生地取り❁ 採寸方法 (平置きサイズ)【トップス】 【 パンツ 】 身幅 : 60 ウエスト:肩幅 : 53 ヒップ :着丈 : 80 もも幅 : 袖丈 : 58 すそ幅 : 総丈 : 股下 : 股上・前 : 股上・後ろ :【商品名と特徴】 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ★【ブラックドレスシャツ】・隠れボタンダウンダブルカラー・しぼりシワ加工・ＬＬサイズ★●ポリエステル100%の、とってもオシャレなメンズシャツです。※状態として、使用感少なく美品used品です。
商品の情報
商品のサイズ
XL(LL)
商品の状態
目立った傷や汚れなし
特売 《しぼりシワ加工隠れボタンダウン》【ダブルカラーブラックドレスシャツ】ＬＬサイズ シャツ
375
4分钟前
特売 《しぼりシワ加工隠れボタンダウン》【ダブルカラーブラックドレスシャツ】ＬＬサイズ シャツ
¥
10,700
¥
9,095
(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
トップス
シャツ
《しぼりシワ加工隠れボタンダウン》【ダブルカラーブラックドレスシャツ】ＬＬサイズ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
681f72faf
1900
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
特売 《しぼりシワ加工隠れボタンダウン》【ダブルカラーブラックドレスシャツ】ＬＬサイズ シャツ
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥15,500
¥11,625
【期間限定値下げ】超レア⭐︎日本味入荷‼︎benwestwood
¥12,500
¥10,625
【値下げ】2011SS Look42 青シャツ ヨウジヤマモト オム
¥10,999
¥9,349
新品未使用★ブラックレーベルクレストブリッジ★バーバリー★シャツ★ホワイト★黒
¥10,500
¥8,925
ドリスヴァンノッテン DRIES VAN NOTEN 半袖シャツ マルジェラ
¥32,000
¥18,240
マルニ(MARNI) ロゴタグ ウールシャツ/size 44
¥10,880
¥9,248
ヴィヴィアンウエストウッドマン ワンポイント ロゴ刺繍 チェック柄 長シャツ
¥27,200
¥15,232
ニードルス 半袖シャツ S STUDIOUS別注 パピヨンエンブロイダリー
¥16,500
¥12,375
supreme GONZ ネルシャツ ＸＬ
¥11,500
¥9,775
our legacy シャツ 46
¥24,900
¥13,944
舐達磨 ワコマリア wacko maria 無地 50’s 長袖
¥13,500
¥11,475
ジェラード ウエストコーストシャツ
¥200,000
¥92,000
aloha blossom アロハシャツ
¥12,800
¥10,880
90s BETTY BOOP 総柄 ベティブープ オープンカラーシャツ 開襟
¥10,500
¥8,925
D220293 KENNINGTON 刺繍ウエスタンシャツ
¥15,000
¥12,750
SUPREME シュプリーム レーヨン 21ssロウソク Sサイズ
¥16,000
¥12,000
MBハイエンド尾州ウールシャツ チェック
¥13,450
¥11,433
グラッドハンド 長袖シャツ
¥27,500
¥15,400
22ss comoli ベタシャン スキッパー半袖シャツ V01-02017
¥10,000
¥8,500
ENDRECHERI × ZOZO 堂本剛 PKAID OPEN SHIRTS
¥11,880
¥10,098
海外古着 まとめ売り 9枚セット MLB 総柄 アニメ Tシャツ 半袖 シャツ
¥14,800
¥12,580
美品/クリームソーダ/80s〜90s金タグ/ウエスタンシャツ/ヴィンテージ
¥19,800
¥14,850
ワコマリア ドットシャツ S
¥11,000
¥9,350
ヒロ様用 新品 ウエストライド トップス3点セット size38
¥36,000
¥20,520
マックス高圧エアーコンプレッサーAK-HH1270E2ジャンク品
¥65,000
¥35,100
HEE☆ 様専用
¥22,000
¥12,320
THE NORTH FACEマウンテンジャケットNP61800
¥15,080
¥11,310
バレンシアガ スポーツ セーター ニット BBロゴ 刺繍ロゴ パッチワーク M
¥14,599
¥12,409
176枚 ポケモンカード gx rr まとめ売り 大量
¥13,120
¥11,152
23ss 新作 nanamica ナナミカ ボタンダウン ウィンド シャツ
ホーム
特売 《しぼりシワ加工隠れボタンダウン》【ダブルカラーブラックドレスシャツ】ＬＬサイズ シャツ
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.