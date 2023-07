★即購入OKです。

バンクシー/Balloon Girl スタンドキャディバッグ

✤重さ 3kg

✤5分割

✤サイズ 9型

✤素材 PU

✤対応長さ 46インチ

✤タイプ 男女兼用

◆ネームプレート無し

◆フードカバーは未使用です。

◆購入時期 2023年2月

ヒマラヤ本店にて新品を購入しました。

数回のラウンド使用ありです。

小物を収納出来るポケットなど、使いやすいキャディバッグです。他の方と被りたくない方にお勧めです。

使用回数が少なく、状態は良いかと思いますが中古商品です。ご理解頂ける方のみ、よろしくお願い致します。

☆バンクシー ヘッドカバーも出品しております。

バンクシー ゴルフ

BANKSY キャディバッグ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

