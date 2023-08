流行 IENA イエナ◆美品 ラムウールノーカラーコクーンコート ロングコート

◆イエナ

白絣リメイクコート

●サイズ:36(34.36.38展開)

肩幅48 身幅50 着丈87 袖丈49 袖口29

●素材:表地毛100% 裏地キュプラ100%

●カラー:チャコールグレー系

●状態:美品

●45360円

2017AW イエナの定番人気ラムウールノーカラーコクーンコートです。

しっかりと詰まった国産の別注生地を起毛した、上質な光沢感と見た目にも温かな雰囲気が魅力です☆

ややドロップショルダーとコクーン気味のシルエットは、トレンド感がありながらもベーシックに着回しできます。

可愛くて毎シーズン購入していますが、ほんのりパープルが入ったチャコールグレーはとても好評でした◎

年によってサイズ感が微妙に異なり、一昨年と今年の中間位のサイズ感です(^^)☆

部分的にラムウール特有の毛羽立ちが感じられますが、目立つ傷や汚れなどなく全体的にはまだまだ綺麗な状態です。タグは取りましたが、先日白洋舎でクリーニング済み。お値下げ不可。

メルカリ便送料込み(指定不可)。サイズや素材、その他なんでもお尋ね下さい。

IENA イエナ◆美品 ラムウールノーカラーコクーンコート

※必ず自己紹介をご覧下さい。質問入札時点で自己紹介に同意したものと見なします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

