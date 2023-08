【現金特価】 King & Prince CD&DVD 邦楽

ご覧いただきありがとうございます。

【新品・未開封】King & Prince koi-wazurai 初回盤A・B



キンプリを卒業する事にしましたので、出品いたしました。

新品で購入した物、中古屋で購入した物、こちらでお譲りして頂いたものを出品しております。

その為、ケースにスレなどがある為、やや傷ありにしております。

観る分、聴く分には支障はありません。すべて綺麗に観れますし、聴けます!

Ipromise初回A.Bはこちらでお譲りして貰った為ケースはありません。

First DOME TOUR2022 Mr.はDISC1のみとなっております!

バラ売りはいたしません。

お値下げ不可

即購入可能

神経質な方の購入はご遠慮ください。

何か質問がありましたら、コメントにてお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

