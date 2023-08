ジャンプGIGAの応募者全員サービスで購入した黒デクのフィギュアです。

ワンピース 一番くじ Best of Omnibus 1ロット81個



鉄人28号 金田正太郎くん

新品未開封品なので、キズ汚れありません。

ROBOT魂 ザメル&ジム改 2体セット



五等分の花嫁 Aqua Float Girls & Kyuntiesまとめセット

おまけでデクのラバーチャームも付けます(写真2枚目)

ケンシロウ様専用



桜島麻衣 江ノ電 Ver.渋谷スクランブルフィギュア 青ブタ バニーガール先輩

即購入オッケーです。

新品未開封品 銀河鉄道999 メーテル コールドキャスト塗装済完成品



エミリア 白無垢

#僕のヒーローアカデミア #ヒロアカ #限定 #デク #フィギュア #緑谷出久 #ジャンプ

クローズ&WORST Bone in the TFOA IV 村田将五



。様専用。ワンピース ワーコレvol.5、17全種

人気タイトル···僕のヒーローアカデミア(ヒロアカ)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ジャンプGIGAの応募者全員サービスで購入した黒デクのフィギュアです。新品未開封品なので、キズ汚れありません。おまけでデクのラバーチャームも付けます(写真2枚目)即購入オッケーです。#僕のヒーローアカデミア #ヒロアカ #限定 #デク #フィギュア #緑谷出久 #ジャンプ人気タイトル···僕のヒーローアカデミア(ヒロアカ)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

僕のヒーローアカデミア オールマイト D賞一番くじ ドラゴンボール EX ラストワン 孫悟空 フィギュア