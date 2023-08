Enlightened Equipment rain wrap

公式サイトより

レインスカートはハイキング中に急な雨でも歩きながらサッと巻いて雨を凌ぐことができ、蒸れずに快適に雨を凌ぐULスタイルの象徴的なアイテム。

使い勝手や汎用性の高さから多くのブランドから個性的なレインスカートが世に送り出されています。

そんな中ENLIGHTENED EQUIPMENTのこのRain Wrapは52gと軽量かつ他ブランドにはないULらしいギミックが魅力。

■独自の15Dの軽量、撥水素材

生地は耐久性と耐候性のある独自の15Dのシルナイロンを使用。肌に触れても気持ちいいぐらいさらりとした質感で、雨をコロコロと弾く撥水力は驚くほど。

ぎゅっと握りしめたら拳に収まるほどコンパクトになるので、バックパックの隙間に突っ込むことができます。

■細かい調整機能

腰まわりの調整はゴムで簡単に行え、裾にかけて2箇所をスナップボタンで留めるシンプルな作りなのですが、とっさに足を広げた時にパッとボタンが外れて生地が広がってくれるので転倒の心配がなく安心です。

サイズ:M

長さ : 69cm

幅 : 140cm

ウエスト : 71cm-96cm (調節可能)

重量: 52g

素材: waterproof 15D silnylon

カラー: Charcoal

USA直輸入正規品。

海外輸送時による擦り傷など多少ありますので、 ご了承の上ご購入ください。

ハイカーズデポ

hikersdepot

ムーンライトギア

moonlightgear

山と道

トレイルバム

ティートンブロス

パーゴワークス

Answer4

ローカスギア

ソラチタニムギア

stg

ジンダイジマウンテンワークス

jmw

リッジマウンテンギア

mikikurota

ミキクロタ

VIVAHDE

HMG

ハイパーライトマウンテンギア

ゴッサマーギア

シックスムーンデザインズ

Zpacks

マウンテンローレルデザイン

キュムラス

パランテ

OMM

アルトラ

ALTRA

スポルティバ

Vivobarefoot

ルナサンダル

atelierbluebottle

rawlowmountainworks

ENLIGHTENEDEQUIPMENT

レインキルト

レインスカート

ultralight

revelation

torrid

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

