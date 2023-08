ご覧いただきありがとうございます。

御購入の際は、事前にプロフィール欄もご確認いただけますよう、お願いいたします。

REIGNING CHAMPの特徴である、前身頃はセットイン、後ろ身頃がラグラン仕様の定番プルオーバーパーカー、CORE PULLOVER HOODIE RC-3206です。セットインによるカジュアルになりすぎない表情と動きやすいラグランで、良いところどりの仕様となっております。適度な生地感のミッドウェイトフレンチテリー素材を使用し、幅広いシーズンに対応可能。普遍的なデザインと堅実な物作りによる名品パーカーです。

【Reigning Champ レイニングチャンプ】

カナダ・バンクーバーを拠点とするスウェット、カットソーブランド。2007年の創業時より、デザイン、素材、縫製に至るまで自社工場によるMade in Canadaを徹底し、ものづくりにこだわり、プレミアムアスレチックウエアをデザイン、縫製しています。類まれな着心地の良さと、4本針のフラットシーマによる頑丈な縫製を特徴とし、アクティブなライフスタイルを送る人々のための、丈夫でタイムレスでありながら、どこか都会的、そして時代に合わせアップデートされるクラシックアスレチックウエアを提供し続けています。

【商品詳細】

REIGNING CHAMP

CORE PULLOVER HOODIE

RC-3206

色:H.Grey

表示サイズ:L

実寸サイズ:着丈70肩幅49身幅55袖丈65㎝

・多少の誤差はご了承下さい。

素材:綿100%

MADE IN CANADA

参考価格 22,000円

*新品、未使用、タグ付き

#フーディー

#CORE

#定番

#レイニングチャンプ

#RC3206

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

タイプ···プルオーバー

ポケット···あり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レイニングチャンプ 商品の状態 新品、未使用

