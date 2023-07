ALCAN EX ON BALL COAT

☆とても軽いのに保温性にも優れ、洗濯もできます。

優れた保温性と軽量T-BALLを詰め物に使用したロングコートです。

胸ポケット、ハンドポケット、内ポケット付き。

ベーシックで男女年齢を問わず着用出来ます。

ロング丈なので防寒性もよく、冬のレジャー、通勤、旅行でも幅広く使えます。

★カラー→ ブラック

★サイズ→M (レディーL相当)

S、M、L在庫ございます。

平置きサイズ

S 身丈105cm, 肩幅47, 身幅57 袖丈61(cm)

M 身丈107cm, 肩幅49, 身幅60 袖丈63(cm)

★素材→ポリエステル100%

☑即購入、無言OK

☑複数購入大歓迎

☑コンビニ払いの方は24時間以内にお願い致します。遅れる場合は一言お願い致します

☑他の所にも出品中の為、突然削除することがあります

※海外正規店、百貨店で購入したものです。

コンパクト発送になります。ご了承ください

他にも商品多数出品していますので興味のある方は是非ご覧ください☆

【ご購入の際は必ず、「色、サイズ、注意事項」のご確認をお願い致します】

※サイズは、測定方法と測定者によって誤差があります。

素材に応じて2cm〜3cmまでの差も生じます

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

ALCAN EX ON BALL COAT THE NORTH FACE ノースフェイス 新品日本未発売 ダウンコート ダウンジャケットロングコート ロングジャケット 韓国限定海外限定 ホワイトレーベル 韓国 タグ付き 日本未入荷 中綿コート 中綿ジャケットフード ダウンパーカー コート ジャケット 防寒 メンズ レディース 男女兼用 冬新作 新品 タグ付き ベンチコート ⬛シーズンオフ価格⬛☆とても軽いのに保温性にも優れ、洗濯もできます。優れた保温性と軽量T-BALLを詰め物に使用したロングコートです。胸ポケット、ハンドポケット、内ポケット付き。ベーシックで男女年齢を問わず着用出来ます。ロング丈なので防寒性もよく、冬のレジャー、通勤、旅行でも幅広く使えます。★カラー→ ブラック★サイズ→M (レディーL相当)S、M、L在庫ございます。平置きサイズS 身丈105cm, 肩幅47, 身幅57 袖丈61(cm)M 身丈107cm, 肩幅49, 身幅60 袖丈63(cm)★素材→ポリエステル100%☑即購入、無言OK☑複数購入大歓迎☑コンビニ払いの方は24時間以内にお願い致します。遅れる場合は一言お願い致します☑他の所にも出品中の為、突然削除することがあります※海外正規店、百貨店で購入したものです。コンパクト発送になります。ご了承ください他にも商品多数出品していますので興味のある方は是非ご覧ください☆【ご購入の際は必ず、「色、サイズ、注意事項」のご確認をお願い致します】※サイズは、測定方法と測定者によって誤差があります。素材に応じて2cm〜3cmまでの差も生じます

