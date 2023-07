☆ご覧頂いた皆様へ☆

【商品説明】

80s 90sスタイルのリバイバルから、人気再燃のハーレーダビッドソンの激レアなセクシー美女・戦闘機・バイクのビッグプリント、バックプリント、両面ビッグロゴ入りTシャツです。ヘインズボディーで人気カラーのグレーで2XLのビッグサイズ、オーバーサイズになります。

◉ブランド : HARLEY-DAVIDSON

◉ポイント :

魅力は何と言っても、激レアな背中のインパクト抜群のビッグプリントと胸元のデカロゴ・ビッグプリントです。ビッグサイズもポイントです!レアデザインで1点ものです。

メンズ サイズなので、古着女子の方も流行りのビッグシルエットでゆるだぼっと着て頂けます。メンズレディース問わずユニセックスにてお使い頂けます。

◉状態 :

古着のため多少の使用感ございますが、全体的に状態良く、これからもたくさん着用いただけます(^^)

◉表記サイズ : 2XL

(下記実寸サイズをご参考にしてください)

◉実寸サイズ(平置き) : cm

肩幅:約61(両肩の端から端までの直線の長さ)

身幅:約63(両脇の端から端までの長さ)

袖丈:約22(肩先から袖口先までの直線の長さ)

着丈:約76(後襟の付け根から裾までの直線の長さ)

*素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

◉カラー : グレー

◉素材 : コットン 100%

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい!

#古着男子

#古着女子

#ヴィンテージ

#ビンテージ

#バイカー

#USA古着

G-0010

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

