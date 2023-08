Combi コンビ ベビーカー スゴカル 4キャス compact エッグショック ボニティーニャアニマル HH

・対象年齢

生後1カ月-36カ月頃まで(体重15kg以下)

・本体重量

4.9kg(フル装備重量5.0kg)※本体重量はダッコシートαを除く

・サイズ

開:W487×D770~950×H870~1070mm

閉:W487×D450~480×H860~1010mm

リクライニング 125°~170°

大きく目立つとこないですが使用に伴う細かい傷などはところどころあるかと思いますがご理解いただけたらと思います

画像ご参照ください(^^)

神経質な方はご遠慮ください。

画像にあるものが全てとなります、説明文と画像にあるものが違ってましたらコメントください。

基本的に発送は1〜2日以内に発送しておりますが

ニックネーム欄の日にちになることもございます

01050001141503190

#0023〜う5

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

